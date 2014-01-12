زن اراکی در اثر گاز گرفتگی جان باخت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی با اعلام این خبر افزود: این زن در اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در اراک صبح امروز خود را از دست داد.

دکتر قنبر فراهانی افزود: در ساعت 9:57 دقیقه روز امروز به مرکز اصلاع رسانی اورژانس اراک اطلاع داده شد که در خیابان رنگرزهای اراک یک زن سالمند که در منزل خود به تنهایی زندگی می کرده است دچار مسمومیت به این گاز خطرناک شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله یک واحد امداد اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد که بعد از رسیدن تکنسینهای اورژانس به محل گزارش شده، مشخص شد ساعتها از مرگ مصدوم می گذرد و ایشان فاقد شرایط احیای قلب و ریوی می باشند.

گفتنی است در 9 ماه سال 1392 در استان مرکزی 130 نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده اند.