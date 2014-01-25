به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت که به همراه رئیس جمهوری به داووس سوئیس سفر کرده بود در حاشیه این اجلاس بین‌المللی با برخی از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان همچون برتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه و انی ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.



زنگنه وزیر نفت امروز در جمع بندی دستاوردهای این مذاکرات با غول‌های نفتی در سوئیس با بیان اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی علاقه مند به بازگشت و مشارکت در صنایع نفت و گاز ایران هستند، گفت: پروژه‌های نفت و گاز کشور با بهبود بیشتر فضای سیاسی اجرایی می شود.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین تاکید کرد: در حال مذاکره با شرکت‌های نفتی هستیم تا نظرات آنها هم برای اصلاح قراردادهای نفتی گرفته شود.



در این بین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری هم در حاشیه اجلاس داووس با برخی از مقامات بلند پایه شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان دیدار کرد و گفت: برای شرکت‌هایی که زودتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع پتروشیمی و برق آغاز کنند، قیمت‌های ارزان‌تر گاز و تسهیلات ویژه‌ در نظر گرفته می‌شود.





واکنش غول‌های نفتی به پیام ایران در داووس



پائولو اسکارونی مدیر عامل شرکت انی ایتالیا پس از دیدار با وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران، گفت: انی علاقه مند به بازگشت به صنایع نفت و گاز ایران بوده اما شرط بازگشت تعلیق کامل تحریم علیه ایران است.



کریستوف دومارژری مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال هم در حاشیه اجلاس داووس در گفتگویی با بیان اینکه ایران پیشنهادهای قراردادی به مراتب جذاب تری نسبت به گذشته برای بازگشت توتال فرانسه ارائه کرده است، گفت: " این حقیقت که آنها به ما می گویند که فعالیت را آغاز کنید و آماده شوید، شاید بدان معناست که آنها آماده گفت وگوهای سیاسی هستند؛ درغیر این صورت دلیلی وجود ندارد که بیایند و به ما بگویند آماده همکاری شوید."



مدیرعامل این غول نفتی جهان همچنین هر گونه افزایش تولید نفت و گاز در ایران را به پس از سال 2017 میلادی (حدود چهار سال آینده) موکول کرده است.



پیش از این زنگنه مکاتباتی هم با شرکت‌های نفتی شل و برتیش پترویلیوم برای بازگشت به صنعت نفت ایران انجام داده بود به طوری‌که ل رد لامونت رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران در حاشیه مذاکرات جک استراو با مسئولان اتاق بازرگانی ایران در تهران ، اعلام کرده بود: زنگنه وزیر نفت ایران از دو شرکت انگلیسی دعوت به همکاری کرده است.



با این وجود شرکت انگلیسی - هلندی شل که هم اکنون بیش از دو میلیارد دلار بدهی معوق نفتی به شرکت ملی نفت ایران دارد هرگوه ملاقات و مذاکرات خود با مقامات ایران در حاشیه اجلاس داووس را رد کرده است.