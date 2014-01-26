علي اكبر صفايي در گفتگو با مهر درباره آثار تعلیق برخی از تحریمهای نفتی پس از توافق ایران و گروه 1+5 گفت: از اين پس مانعی در ارائه پوششهاي بیمهاي، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بینالمللی به ویژه برای حمل دریایی محمولههای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران وجود ندارد.
مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران با اعلام اینکه در شرایط فعلی برخی از محدودیتهای بینالمللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام ایران به 6 مشتری سنتی نفتی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس راهنمای اجرایی طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 که 20 ژانویه (30 دی ماه 92 ) توسط دولت آمریکا منتشر شده از اين تاریخ تحریم های مرتبط با صادرات نفت ایران به حالت تعلیق در ميآيد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دامنه این تعلیق تحریمها بخشهاي حمل و نقل، بیمه و همچنین نقل و انتقالات مالی را هم در بر می گیرد، تصریح کرد: بر اساس این راهنما شرایط تعلیق شامل حال اشخاص (حقوقی و حقیقی) که قبلا در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند نمیشود اما نفتکش و شرکت ملی نفت ایران به صراحت از این قاعده مستثنی شدهاند.
به گفته صفایی، از اين پس مانعی در ارائه بیمه، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بینالمللی برای شرکت ملی نفتکش ایران به منظور حمل نفت خام کشور به 6 کشور چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی در سقف تعیین شده وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص تعليق تحريم پوششهاي بيمه اي و کلوپهای پی اندآی عضو گروه بینالمللی هم توضیح داد: پیش بینی میشود تا این کلوپها نیز به زودی اقداماتی را به منظور هم راستا شدن با سیاستهای اجرایی دولت آمریکا اتخاذ كنند.
این مقام مسئول درباره اقدامات شركت ملي نفتكش پس از تعلیق برخی از تحریمهای نفتی بیان کرد: اگرچه این تعلیق چراغ سبزی برای نفتکش ایران است اما توقع ما بازگشت سریع نفتکش به بازار بینالمللی و حمل و نقل نفت به تمامی اقصی نقاط جهان علاوه بر 6 کشور آسیایی است.
مدير عامل شركت ملي نفتكش ايران ادامه داد: حضور نفتکش در بازار بینالمللی حمل و نقل دریايی با استاندارد قابل قبولی که دارد منافع زیادی نه تنها برای کشورهای وارد کننده نفت و محصولات نفتی آن بلکه برای شرکتهای بزرگ نفتی و صنعت نفت بینالمللی به دنبال خواهد داشت.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانیکه امکان حضور شرکت ملی نفتکش برای بازگشت به بازار بینالمللی فراهم شود، این شرکت همچنان تحت حمایت برای حمل محمولههای صادراتی نفتی کشور قرار دارد.
مدیرعامل نفتکش به مهر خبر داد:
شرکتهای ملی نفت و نفتکش ایران از فهرست تحریم آمریکا خارج شدند/ جزئیات شرایط جدید صادرات نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به خروج نام این شرکت و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه داری آمریکا، جزئیات شرایط جدید صادرات طلای سیاه ایران به مقصد 6 مشتری سنتی ایران شامل چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی را تشریح کرد.
علي اكبر صفايي در گفتگو با مهر درباره آثار تعلیق برخی از تحریمهای نفتی پس از توافق ایران و گروه 1+5 گفت: از اين پس مانعی در ارائه پوششهاي بیمهاي، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بینالمللی به ویژه برای حمل دریایی محمولههای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران وجود ندارد.
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