بهینه سازی مصرف آب در جامعه ترویج شود/ اختصاص 450 میلیون ریال به امور فرهنگی آبفا خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا حسینی ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهارکرد: دفتر فرهنگی وزارت نیرو از ۱۵ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است و از همان زمان در سایر استان ها نیز دبیرخانه دینی و فرهنگی راه اندازی شده بود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه فرهنگی و دینی وزارت نیرو در خراسان جنوبی در مرداد ماه سال ۹۰ به صورت رسمی در شرکت آب منطقه ای استان افتتاح شد، گفت: با وجودی که از عمر دبیرخانه امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو بیش از دو سال نمی گذرد، اما در برقراری ارتباط با مردم و اجرای برنامه های ترویجی موفق عمل کرده است.

دبیر امور دینی و فرهنگی وزارت نیرو در خراسان جنوبی تصریح کرد: محور کلی برنامه های این دبیرخانه اقامه نماز، قرآن و اهل بیت، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف و خانواده و فرزندان است.

حجت الاسلام حسینی بر ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف تاکیدکرد و ادامه داد: در جامعه اسلامی باید الگوی مصرف صحیح رعایت شود.

وی با بیان اینکه مسئولین فرهنگی و ائمه جماعات در زمینه ترویج فرهنگ استفاده از منابع رسالت سنگینی دارند، تصریح کرد: نشریه آب و محراب در این راستا چاپ شده که بین ائمه جمعه و جماعات استان توزیع می شود تا بتوانیم در زمینه ترویج الگوی صحیح مصرف در استان گامی برداشته باشیم.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مصرف آب خراسان جنوبی در بخش کشاورزی است گفت: باید روشهای کشت جایگزین، کاهش مصرف و بالا بردن راندمان در بین کشاورزان ترویج شود.

به گفته وی در 20 مجموعه ادارات تابعه وزارت نیروی در استان نماز جماعت بر پامی شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان خراسان جنوبی در طراز علمی کارکنان واحدهای تابعه وزارت نیرو رتبه اول را دارد، این استان در مسابقات فرهنگی فرزندان ادارات تابعه نیز در رشته احکام رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

دبیر امور دینی و فرهنگی وزارت نیرو در خراسان جنوبی عنوان کرد: مسئولین فرهنگی شورا و رابطین دبیرخانه تلاش های بسیاری انجام می دهند و انتظار می رود مشارکت بیشتری در برنامه های فرهنگی از سوی پرسنل نیز صورت گیرد.