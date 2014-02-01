به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: ما فردا یکشنبه به قطری ها نامه می زنیم و از آنها خواهش می کنیم که برای در اختیار قرار دادن لژیونرهایمان برای حضور در اردوی تیم ملی به ما کمک کنند. اردوی تیم ملی در آفریقا هم به شرطی برگزار می شود که ما بتوانیم بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم.

وی درباره برگزاری مراسم هم خاطرنشان کرد: جمعه (دیروز) فیفا طرح یوزپلنگ را روی پیراهن تیم ملی تایید کرد و ما امروز شنبه مراسم را برگزار کردیم. این برای اولین بار است که یک نماد ملی را روی پیراهن تیم ملی درج کردیم. معمولا فیفا با طرح های روی پیراهن های تیم های ملی موافقت نمی کند ولی چون این یک نماد ملی بود و ما را از سایر کشورها جدا می کرد با آن موافقت شد.

وی درباره این که چرا عکس یوزپلنگ روی پیراهن تیم ملی دیده نمی شد به شوخی گفت: اگر عکس یوزپلنگ را می گذاشتیم همه می خورد! ولی خارج از شوخی یوزپلنگ روی پیراهن مشخص بود.

کفاشیان در ادامه صحبت هایش درباره تنش های ایجاد شده بین کی روش و سرمربیان باشگاه ها گفت: قضاوت های کی روش بیشتر بر اساس شنیده ها و رسانه بوده است، یعنی در واقع بر اساس صحبت های غیر مستقیم. ما باید کاری کنیم نشست های رو در رو بین مربیان بیشتر شود.

کفاشیان در پایان غیبت کی روش در مراسم رونمایی را به دلیل اختلاف مالی با اسپانسر تیم ملی دانست و آن را تایید کرد.