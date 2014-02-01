به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: برنامه‌های تیم طبق قرار قبلی اجرا می شود و ما حتما 3 اردو و 6 بازی تدارکاتی خواهیم داشت.

پیش از این کارلوس کی‌وش از لغو اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات مالی خبر داده بود.

نبی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر حضور بازیکنان ایرانی شاغل در قطر و کویت در اردوی تیم ملی گفت: امروز شنبه نامه‌ای را برای رئیس فدراسیون فوتبال قطر ارسال کردیم و به دنبال این هستیم که این مشکل را حل کنیم. حتی اگر قرار باشد جریمه‌ای به این فدراسیون پرداخت کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان درباره دلیل غیبت کی‌روش در مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی گفت: کی‌روش کسالت داشت و به همین دلیل به این مراسم نیامد. اینکه می‌گویند او به خاطر اسپانسر به این مراسم نیامده، صحت ندارد.