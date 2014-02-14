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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰

نجفی :

نمایش چشمگیر تیم تراکتورسازی موجی از نشاط و امید بین هواداران ایجاد کرد

نمایش چشمگیر تیم تراکتورسازی موجی از نشاط و امید بین هواداران ایجاد کرد

تبریز – خبرگزاری مهر : شهردار تبریز گفت : نمایش چشمگیر تیم فوتبال تراکتورسازی بار دیگر موجی از شادابی، نشاط ، امید و غرور را نزد هواداران فوتبال ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی به دنبال قهرمانی تیم تراکتورسازی، پیروزی و موفقیت این تیم فوتبال در فینال جام قهرمانی حذفی را مایه غرور فوتبال آذربایجان و مردان پرتلاش این خطه از میهن عزیزمان ایران اسلامی دانست.

وی افزود: موفقیت ها و قهرمانی ها در تمام عرصه های زندگی با همت مردمان ساعی رقم می خورد و نمایش قابل قبول و چشمگیر تیم فوتبال تراکتورسازی بار دیگر موجی از شادابی، نشاط ، امید و غرور را نزد هواداران فوتبال، جوانان و شهروندان فهیم تبریزی ایجاد کرد.

شهردار تبریز در عین حال ابراز امیدواری کرد این تیم به عنوان یکی از تیم های جریان ساز آسیایی در مسابقات آتی ضمن درخشش و کسب نتایج ارزشمند، نماینده شایسته ای برای فوتبال تبریز و ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی باشد.

کد مطلب 2235996

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