مسئولان از تیم های تبریزی حمایت کنند/ حمایت هواداران از تراکتورسازی باید ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پس از قهرمانی تیم تراکتورسازی در رقابت های جام حذفی این پیروزی بزرگ را به مردم استان تبریک گفته و اظهار داشت : تراکتور برای مردم آذربایجان اهمیت ویژه ای دارد و شخصیت قهرمانی تراکتور در این بازی نمایان شد.



وی افزود: هر چند بازی ها و شرایط این تیم در رقابت های لیگ برتر در شان آن نبوده و دستخوش حوادثی شده اما این قهرمانی کام هواداران و مردم آذربایجان را شیرین کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حضور پرشور هواداران تراکتور در ورزشگاه و حمایت قاطعانه آن ها از تیم محبوبشان باید ادامه یابد تا شاهد موفقیت این تیم در عرصه های مختلف نیز باشیم.

رحمانی با تاکید بر حمایت همه جانبه از تیم های با ریشه و قدیمی فوتبال استان، ادامه داد: انتظار می رود دولت محترم همانند تیم های پایتخت از تیم های تبریزی حمایت ویژه ای به عمل آورد.

وی افزود : تیم تراکتورسازی می تواند در ایجاد شور و نشاط در جامعه نقش خوبی ایفا کند که مسئولین باید از این ظرفیت برای کارهای فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز استفاده کنند.