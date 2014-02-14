قهرمانی تراکتورسازی حاصل حمایت های هواداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ،قهرمانی این تیم در مسابقات جام حذفی کشور به مردم استان و تمامی هواداران این تیم را تبریک گفته و اظهار داشت : قهرمانی این تیم آرزوی خیل عظیم هواداران این تیم در سراسر کشور بود که با همت بلند تمام عوامل بدست آمد.

وی ادامه داد: اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم بزرگ آذربایجان این موفقیت را به همه مردم تبریز و آذربایجان قهرمان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این موفقیت‌‌ها ادامه داشته باشد.

پورجمشیدیان با تشکر از تمامی کسانی که تراکتور را در راه رسیدن به این موفقیت یاری کردند، گفت : از هواداران فهیم این تیم که همواره بزرگ‌ترین حامی این تیم بودند از مسئولان استانی و از بازیکنان و مربیان این تیم نهایت قدردانی را دارم.

وی افزود : از طرف خود و مردم شریف و قدر شناس آذربایجان وظیفه خود می‌دانم از سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه تقدیر و تشکر کنم که همواره بر اعتلای این تیم تاکید داشته و موفقیت آن را از بنده مطالبه داشتند.

