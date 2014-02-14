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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۲۴

پورجمشیدیان :

قهرمانی تراکتورسازی حاصل حمایت های هواداران است

قهرمانی تراکتورسازی حاصل حمایت های هواداران است

تبریز – خبرگزاری مهر : رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور سازی تبریز گفت : قهرمانی این تیم را تنها در سایه حمایت های هواداران در تمامی شرایط می دانم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ،قهرمانی این تیم در مسابقات جام حذفی کشور به مردم استان و تمامی هواداران این تیم را تبریک گفته و اظهار داشت : قهرمانی این تیم آرزوی خیل عظیم هواداران این تیم در سراسر کشور بود که با همت بلند تمام عوامل بدست آمد.

وی ادامه داد: اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم بزرگ آذربایجان این موفقیت را به همه مردم تبریز و آذربایجان قهرمان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این موفقیت‌‌ها ادامه داشته باشد.

پورجمشیدیان با تشکر از تمامی کسانی که تراکتور را در راه رسیدن به این موفقیت یاری کردند، گفت : از هواداران فهیم این تیم که همواره بزرگ‌ترین حامی این تیم بودند از مسئولان استانی و از بازیکنان و مربیان این تیم نهایت قدردانی را دارم.

وی افزود : از طرف خود و مردم شریف و قدر شناس آذربایجان وظیفه خود می‌دانم از سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه تقدیر و تشکر کنم که همواره بر اعتلای این تیم تاکید داشته و موفقیت آن را از بنده مطالبه داشتند.
 

کد مطلب 2235994

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