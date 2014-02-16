کلانشهر اراک همچنان در آلودگی به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری های صورت گرفته از روز گذشته یک فاز از نیروگاه شازند بسته شده است و سه فاز دیگر این نیروگاه از گاز استفاده می کنند و فعلا سوخت مازوت مصرف نمی شود.

امیر انصاری بیان داشت: خوشبختانه امروز دیگر شاهد غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در سطح کلانشهر اراک نمی باشیم.

آلودگی فعلی به علت وجود شن و ماسه های معابر

وی ادامه داد: آلودگی فعلی شهر اراک به علت وجود شن و ماسه های ریخته شده در حاشیه معابر است؛ در حالی که خودروها هم نقش بسزایی را در ایجاد آلودگی ایفا می کنند.

انصاری تصریح کرد: بر اساس آمار سامانه پایش كیفیت هوای شهراراك، میزان غلظت لحظه ای ریزگردهای موجود در هوای این شهر با قطر ۱۰ میكرون در ساعت هشت صبح امروز 163 میكروگرم بر متر مكعب بوده كه بیش از 2 برابر حد مجاز است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: این در حالی است که حد مجاز این آلاینده ۹۰ میكروگرم بر متر مكعب است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در 24 ساعت گذشته نیز میزان غلظت لحظه ای ریزگردهای موجود در هوای شهر اراک با قطر ۱۰ میكرون، 175 میكروگرم بر متر مكعب بوده است.

گفتنی است از ابتدای سالجاری تاکنون، کلانشهر اراک 109 روز ناسالم را به دنبال داشته است.

