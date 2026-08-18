حدادی: مدعیان حل مشکل آب ایران، امروز به تجربه ما محتاجند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله حدادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران، در نشست خبری روز خبرنگار با اشاره به شرایط آبی کشور و نقش رسانهها در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: برخی کشورهایی که در گذشته مدعی بودند میتوانند مشکلات آبی ایران را حل کنند، امروز خود با خشکسالی و مشکلات آبی مواجه شدهاند و ممکن است برای حل این مشکلات به استفاده از تجربه ایران نیاز داشته باشند.
وی افزود: این همان چرخه طبیعت است؛ کشورهایی که تصور میکردند میتوانند مشکلات آبی ایران را حل کنند، امروز خود با شرایطی مواجه هستند که باید تسلیم اراده الهی باشند و برای حل مشکلاتشان از تجربیات ما استفاده کنند.
حدادی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از موفقیت ایران در مدیریت شرایط آبی، حاصل همراهی مردم و اطلاعرسانی صحیح بوده است، گفت: این موفقیت را باید نتیجه مجموعهای از اقدامات فنی، فرهنگی و رسانهای دانست، اما به اعتقاد من بخش اعظم آن ناشی از زحمات خبرنگاران و اطلاعرسانی درست به مردم بود.
خبرنگاران یکی از بازوهای عبور از تنگنای آبی بودند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران با قدردانی از اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از بازوهای پرتلاش شرکت آب و فاضلاب برای عبور از تنگنای تأمین آب، اصحاب رسانه بودند و قطعاً بخشی از موفقیتی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از فعالیت این عزیزان است.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسات داخلی شرکت نیز مطرح شده و همکاران ما شهادت میدهند که اگر در بحث مدیریت مصرف آب موفقیتی حاصل شده است، اگرچه بخشی از آن فنی بوده، اما بخش اعظم آن به فعالیت خبرنگاران و کار اطلاعرسانی مربوط میشود.
حدادی با اشاره به ویژگی فرهنگی مردم تهران گفت: مردم ما، بهویژه مردم پایتخت، فرهنگپذیر هستند و وقتی فرهنگ درست را از افراد درست دریافت کنند، آن را میپذیرند و به آن عمل میکنند.
وی افزود: خبرنگاران اخبار درست را به مردم منتقل کردند و مردم نیز این اخبار را شنیدند و همراهی کردند. این همراهی موجب شد در شرایط دشوار آبی، اقدامات مدیریت مصرف به نتیجه برسد.
خبرنگاری؛ یکی از قدیمیترین فعالیتهای بشر
مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار و اشاره به همشهری بودن با شهید محمود صارمی گفت: افتخار دارم که همشهری شهید محمود صارمی، خبرنگار ایرانی و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان، هستم. روز ۱۷ مرداد در بروجرد، زادگاه این شهید، با شور و حال خاصی برگزار میشود و خانواده شهید صارمی و افرادی از نقاط مختلف کشور در این مراسم حضور پیدا میکنند.
وی با نقل دیدگاه یکی از روحانیون درباره جایگاه خبرنگاری افزود: در این دیدگاه، خبرنگاری به نوعی با آغاز خلقت انسان پیوند خورده و برای آن الگوهایی از پیامبران ارائه شده است؛ چراکه پیامبران نیز مأمور انتقال پیام بودند.
حدادی با اشاره به آیه «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ» از سوره ص اظهار کرد: در قرآن کریم بارها با واژه «قل» مواجه میشویم؛ یعنی بگو، پیام را منتقل کن و آنچه را باید به مردم گفته شود، به آنها برسان. از این منظر، انتقال پیام و خبر سابقهای بسیار طولانی در تاریخ بشر دارد.
وی ادامه داد: البته در مقابل اخبار درست، اخبار جعلی نیز وجود داشته است و حتی در گذشته نیز افرادی بودند که اخبار و احادیث جعلی منتشر میکردند. بنابراین اهمیت خبرنگاری فقط در انتقال خبر نیست، بلکه در انتقال خبر درست به مردم است.
خبرنگاری؛ کاری سخت که گاهی دیده نمیشود
مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران با بیان اینکه خبرنگاری یکی از قدیمیترین و در عین حال دشوارترین فعالیتهای بشر است، گفت: خبرنگاران در مسیر فعالیت خود سختیهای زیادی را تحمل میکنند و گاهی این تلاشها و دشواریهایی که برای تهیه خبر متحمل میشوند، به اندازه کافی دیده نمیشود.
حدادی برای تشریح این موضوع به سرگذشت حضرت موسی(ع) اشاره کرد و گفت: اگر سرگذشت حضرت موسی(ع) را مرور کنیم، میبینیم که ایشان از دوران کودکی با سختیهای فراوانی مواجه شد؛ از قرار گرفتن در سبد و رها شدن در رود نیل تا زندگی در کاخ فرعون، خروج از آنجا و سپس بازگشت برای انجام مأموریتی بزرگ.
وی افزود: این روایت را میتوان به صورت استعاری با کار خبرنگاران مقایسه کرد؛ خبرنگار نیز در مسیر انتقال پیام و خبر با دشواریهای فراوانی مواجه است و ممکن است در بسیاری از مواقع با کممهری یا بیانصافی روبهرو شود.
نقش رسانهها در مدیریت مصرف آب تهران
حدادی با تأکید بر نقش رسانهها در عبور تهران از شرایط دشوار آبی گفت: اگر بخواهیم برای عوامل مختلف موفقیت مدیریت مصرف آب جدولی تهیه کنیم، بخش مهمی از این موفقیت به خبرنگاران و رسانهها اختصاص دارد.
وی ادامه داد: بخش فنی اقدامات توسط مجموعه آب و فاضلاب انجام شد، اما اطلاعرسانی صحیح باعث شد مردم نسبت به شرایط منابع آب آگاه شوند و در مدیریت مصرف همراهی کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران افزود: خبرنگاران با انتقال اخبار درست، مردم را در جریان شرایط واقعی قرار دادند و مردم نیز با اعتماد به اخبار صحیح و افرادی که این اخبار را منتقل میکردند، همراهی کردند.
وی تصریح کرد: این همراهی مردم در شرایطی اتفاق افتاد که استان تهران چندین سال متوالی با خشکسالی مواجه بوده است و امسال نیز در حال پشت سر گذاشتن حدود ششمین سال خشکسالی هستیم.
تهران قطعی برنامهریزیشده آب نخواهد داشت
حدادی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین آب تهران اظهار کرد: با وجود شرایط خشکسالی، به لطف اقدامات انجامشده، همراهی مردم و مدیریت مصرف، در حال حاضر شرایطی داریم که میتوانیم این روزها را بدون دغدغه سپری کنیم.
وی با اشاره به اظهارات بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران، گفت: همانطور که ایشان نیز اعلام کردند و بر اساس اعلام علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، قطعی برنامهریزیشده آب در سطح تهران نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران تأکید کرد: همچنان چشم امید ما به رحمت الهی است، اما در کنار آن، مدیریت مصرف، اقدامات فنی، اطلاعرسانی و همراهی مردم نقش مهمی در عبور از شرایط موجود دارد.
حدادی در پایان با قدردانی مجدد از خبرنگاران گفت: بخش اعظم موفقیت در مدیریت مصرف آب، حاصل زحمات خبرنگارانی بود که خبر درست را به مردم منتقل کردند و موجب شدند مردم نیز با آگاهی و مسئولیتپذیری در این مسیر همراه شوند.
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