به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه سهشنبه ۲۷ مرداد، در نشست خبری پس از دیدار با تراکتور اظهار داشت: از هواداران که از دقیقه یک تا لحظه آخر تیم را تشویق کردند تشکر میکنم، شرمنده آنها شدیم اما تیم ما کیفیت خیلی خوبی ارائه داد.
وی افزود: بعد از گل اول بازیکنان ما کمی احساساتی شدند و کنترل بازی را از دست دادند، رو به بازی بلند آوردند؛ این برای ما خوب نیست، باید منطقی تر بازی کنیم و نباید گل دوم را دریافت میکردیم.
نویدکیا تصریح کرد: فوتبال خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم؛ در فوتبال همیشه ایراد برای سرمربی است، بازیکنان فوقالعاده باکیفیتی داریم و سعی میکنیم بهترین بازی را از آنها بگیریم.
سرمربی سپاهان گفت: خیلی نمیتوانم توجیه خوبی برای این که چرا موقعیتهارا خراب کردیم ارائه دهم و نمیدانم چه بگویم، باید بیشتر کار کنیم.
وی با اشاره به عملکرد سپاهان در مقابل تیمهای مدعی در ۲ سال گذشته گفت: قول دادن در فوتبال کار منطقیای نیست، تنها کاری که میتوانم انجام دهم این که با تمام وجود وقت بگذارم و کار خود را انجام دهم؛ سال قبل در بدترین شرایط توانستیم برگردیم و امیدوارم این اتفاق را دوباره تکرار کنیم.
نویدکیا افزود: تا قبل از دریافت گل اول موقعیت خاصی به تراکتور نداده بودیم، هر بازیکنی ممکن است اشتباه کند، حسینی در بازی قبلی دو موقعیت خوب را نجات داد و در این بازی اشتباه کرد، من مشکلی با این موضوع ندارم، اما این که بعد از گل خوردن تمرکز خود را از دست دهیم، قابل قبول نیست.
سرمربی سپاهان گفت: چون داشتیم موقعیت خلق میکردیم به کسری فرصت بازی دادیم تا با جو تیم مچ شود، در تمرینات فرصت کمی برای این مورد وجود دارد؛ سعی میکنیم در بازی ها از او استفاده کنیم تا کم کم کم به تیم اضافه شود.
وی ادامه داد: نکتهای که کسری باید بداند این است که به سپاهان نیامده است تا همه مشکلات را حل کند، از او میخواهیم وظایفی که باید را انجام دهد، فوتبالیستی است که در سال های آینده خیلی میتواند به سپاهان کمک کند.
نویدکیا تصریح کرد: فکر نمیکردم تراکتور محتاط بازی کند، در زمانهایی از بازی آنها از نیمه زمین به اینور نیامدند، اما آنها پیروز شدند و نمیتوان انتقادی داشت؛ در نشست خبری قبل از بازی گفتم از سپاهان و تراکتور انتظار میرود تقابلشان بازی با کیفیتی باشد و تراکتور نیز بازیکنان خیلی خوبی دارد.
سرمربی سپاهان در خصوص سعید واسعی گفت: سعید هم میتواند به ما کمک کند، ایت شانس آخر اوست و نباید این شانس از دست دهد.
وی در پایان گفت: شاید با تعویص دوباه سعید واسعی من هم احساسی عمل کردم، این ریسکی بود که انجام دادم، این که بازیکن جای خود را در زمین از دست بدهد نمیتوانم قبول کنم.
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