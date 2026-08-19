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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۷

 دمشق: رژیم صهیونیستی باید فورا عقب‌نشینی کند

 دمشق: رژیم صهیونیستی باید فورا عقب‌نشینی کند

 سوریه ضمن محکومیت شدید تجاوز اخیر به فرودگاه ابوالظهور در مکاتبه با سازمان ملل، خواستار توقف نقض حاکمیت و پایبندی کامل رژیم تل‌آویو به توافق‌نامه جدایی سال ۱۹۷۴ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ، جمهوری عربی سوریه در نامه‌هایی فوری به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تهاجم هوایی ۸ مرحله‌ای رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» را به شدت محکوم کرد. دمشق این اقدام را تجاوزی غیرموجه و نقض آشکار حاکمیت ملی دانست که امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار داده است.

این تجاوز در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی با ادعاهایی واهی مبنی بر حضور نیروهای ترکیه در این پایگاه، تلاش کرده بود این حمله غیرقانونی را توجیه کند؛ ادعاهایی که با واکنش قاطع آنکارا مواجه شد و رد گردید. همچنین گزارش‌های رسانه‌ای از جمله «فاکس نیوز» حاکی از آن است که این عملیات با هماهنگی اطلاعاتی واشنگتن انجام شده، هرچند برخی مقامات آمریکایی درباره پیامدهای تنش‌زای آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

دولت سوریه در مکاتبات خود تأکید کرده است که چنین اقدامات ایذایی در شرایطی رخ می‌دهد که دمشق در حال تلاش برای بازگرداندن ثبات، مبارزه با تروریسم و اجرای تعهدات بین‌المللی خود است. دمشق با تأکید بر حق مشروع خود برای دفاع، از جامعه جهانی خواست تا با اتخاذ موضعی قاطع، رژیم صهیونیستی را وادار به توقف فوری تجاوزات، اجرای مفاد توافق‌نامه جدایی سال ۱۹۷۴ و عقب‌نشینی کامل از تمام اراضی اشغالی، از جمله بلندی‌های جولان کند.

کد مطلب 6920867

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      چه عجب دولت سوریه یک بیانیه داد؟وصهیونیستها را محکوم کرد!!@.
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      2 0
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      صدای جولانی نوکر تروریست اسراییل هم از کارهای دوست شیطانی خودش یعنی اسراییل در اومده
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      یک سوریه قوی و غیر داعشی برای منطقه امنیت آور است...
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      3 0
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      دولت ترکیه با خباثت کامل و در همراهی با آمریکا ، اسرائیل و برخی دولت های عربی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به حضور ایران در سوریه پایان دهد . بله موفق شدند اما ابلهان حاکم بر ترکیه بدانند جایی در آینده سوریه ندارند و اگر بخواهند به حماقت های خود ادامه بدهند توسط اسرائیل از صحنه روزگار محو خواهند شد.
    • امیرو کرمانشاهی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      حالا قدر ایران و اسد را بدانید هیچوقت جرات حمله به سوریه را نداشتند دران زمان .
    • IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
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      صهیونیستهای افراطی متوهم انگلهای دنیای انسانیتند!

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