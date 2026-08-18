نکونام: برد ما را کمرنگ نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز شامگاه سهشنبه ۲۷ مرداد، در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان در ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: به هواداران تبریک میگویم و
امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم، تیم ما خوب بازی نکرد و شکل تیمی خوبی در نیمه اول نداشتیم؛ سپاهان مالکیت بازی را در اختیار داشت و توانست به دروازه ما نزدیک شود.
وی افزود: در نیمه دوم با تعییرات اعمال شده توانستیم بازی را کنترل کنیم، سعی کردیم ریتم بازی را در اختیار بگیریم، سپاهان در آخر بازی رو به بازی بلند آورد؛ مهم است که بازیکنان تراکتور بدانند در چه تیم بزرگی بازی میکنند.
نکونام تصریح کرد: باید بیشتر تلاش کنیم؛ بهتر از بازی قبل بازی کردیم اما باید خیلی بهتر باشیم، دوست ندارم فوتبال را به شکل تقابلهای یک در یک ببینیم، از بیرانوند میخواهیم گلر خوبی باشد و دوست ندارم صحبتی در خصوص تقابل بیرانوند و حسینی داشته باشم.
سرمربی تراکتور گفت: دو تا از بهترین بازیکنان هجومی تیم را نداشتیم و مهدی شیری را به دلیل کمبود بازیکن در وینگر چپ بازی دادیم، مصدومیتها چارهای برای تیم ما باقی نگذاشت، بازیکنان ما کار بزرگی انجام دادند و شخصیت تیم خود را نشان دادیم.
وی با اشاره به درگذشت دو هوادار تراکتور گفت: خدمت خانواده هواداران درگذشته تسلیت میگویم، کمترین کاری که ما میتوانستیم بکنیم اتحاد و همدلی است تا بهترین عملکرد برای هوادارانی ارائه دهیم که جان خود را حمایت از تیم خود میگذارند.
نکونام در پاسخ به این سوال که آیا برد خود را مدیون بیرانوند هستید، گفت: برد ما را کمرنگ نکنید؛ بیرانوند به خاطر همین کارهایی که انجام میدهد بهترین دروازهبان ایران است، زحمت سایر بازیکنان را نباید کمرنگ کرد.
سرمربی تراکتور در خصوص لیگ نخبگان گفت: اصلا به لیگ نخبگان فکر نکردم چون بازیهای فشردهای در لیگ داریم، قرعه خوبی است اما در لیگ نخبگان تمام تیمها بهترینها هستند و ما هم باید در برابر همه بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی در خصوص میانگین سنی ۲۸/۳ تیمش گفت: قطعا بازیکنانی که در جام جهانی بازی کردند نیاز به ریکاوری بیشتری دارند، شرایط و سن بازیکنان در زمین مشخص میشود و بازیکنان ما تواناییهای خود را نشان میدهند.
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