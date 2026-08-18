به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم از دیدار با اعضای کمیسیون آب و انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در این دیدار درباره تنشهای آبی شهرستانهای شاهرود و میامی بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: شاهرود در حال حاضر با کمبود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است و روستاها و دیگر مناطق نیز از پیامدهای کمآبی رنج میبرند.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله آب، در نشست با اعضای کمیسیون انرژی، تدوین و اجرای یک برنامه متقن برای رفع تنش آبی در کوتاهمدت و تأمین منابع پایدار آب در میانمدت را ضروری دانست.
عجم با اشاره به طرحهای تأمین آب در استانهایی مانند اصفهان و یزد، خواستار برنامهریزی برای تأمین آب پایدار استان از حوزههای دریای عمان یا خزر شد.
ضرورت توجه به کشاورزی شرق استان در مدیریت برق
وی همچنین با اشاره به اینکه کشاورزی یکی از منابع اصلی تأمین معیشت مردم شرق استان سمنان است، گفت: قطعیهای مکرر برق که گاه به ۶ تا هشت ساعت در شبانهروز میرسد، معیشت، تولید و تأمین امنیت غذایی را با چالش مواجه میکند.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در شرایط فعلی امکان جلوگیری کامل از قطعی برق وجود ندارد، دستکم باید در نحوه توزیع محدودیتها، نوع فعالیتهای اقتصادی و طرح آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد.
عجم بیان کرد: همانگونه که در مرکز و غرب استان باید به تأمین و مدیریت برق مورد نیاز صنایع توجه شود، در شرق استان نیز باید متناسب با ظرفیت و اهمیت بخش کشاورزی، اولویت لازم در تأمین برق اعمال شود.
ظرفیت تولید برق استان سمنان ۱.۵ هزار مگاوات اعلام شد
وی با اشاره به ظرفیت تولید برق استان سمنان گفت: با احتساب حدود یکهزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید گذشته و ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی جدید، ظرفیت تولید برق استان به حدود یکهزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است؛ در حالی که مصرف استان حدود ۸۰۰ مگاوات است.
شاهوار؛ سرمایه طبیعی شرق استان در معادله تأمین آب
به گزارش مهر، با توجه به طرح موضوع کمبود آب و ضرورت تأمین منابع پایدار، توجه به حفاظت از منابع طبیعی و کانونهای آبساز شرق استان سمنان نیز اهمیت مضاعفی پیدا میکند. کوهستان شاهوار بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای آبساز منطقه، طی سالهای گذشته محل مطالبه و نگرانی فعالان محیط زیست و علما و اساتید دانشگاهی و جامعه پزشکی و ... درباره پیامدهای فعالیت معدنی بوده است.
در همین چارچوب، موضوع معدن بوکسیت تاش و نگرانیها درباره آثار فعالیت این معدن بر منابع آب و محیط زیست شاهوار همچنان مورد توجه افکار عمومی منطقه قرار دارد. در شرایطی که شاهرود و دیگر مناطق شرق استان با تنش آبی مواجهاند، هرگونه تصمیم درباره فعالیتهای معدنی در این کوهستان با توجه به ملاحظات علمی، زیستمحیطی و منابع آب و بر اساس بررسیهای کارشناسی و قانونی خطرناک است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حفاظت از کانونهای طبیعی تأمین آب، در کنار اجرای طرحهای تأمین آب، میتواند بخشی از رویکرد بلندمدت برای صیانت از منابع آبی و تضمین امنیت آبی شرق استان سمنان باشد.
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