۳۲ کتاب از خاطرات شهدای خورزان دامغان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، شامگاه سه‌شنبه در آیین رونمایی از ۳۲ عنوان کتاب شهدای روستای خورزان شهرستان دامغان که در مسجد سیدالشهدا(ع) برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای ثبت و انتشار خاطرات شهدا، اظهار کرد: اقداماتی که در زمینه جمع‌آوری، تدوین و انتشار آثار مربوط به شهدا از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین خراسانی‌نژاد و دیگر فعالان این عرصه انجام شده، از جمله کارهای ماندگار و ارزشمندی است که باید با جدیت ادامه یابد.

وی با اشاره به چاپ و انتشار ۳۲ عنوان کتاب درباره شهدای روستای خورزان دامغان افزود: ثبت خاطرات شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدامی ارزشمند است و این آثار می‌توانند گنجینه‌ای برای نسل‌های آینده باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به تبدیل خاطرات و مستندات صوتی و تصویری شهدا به آثار مکتوب گفت: بخشی از خاطرات شهدا که به صورت نوارهای صوتی موجود بود، با همت و پیگیری افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، جمع‌آوری، تدوین و به کتاب تبدیل شد که این اقدامات از جمله کارهای ماندگاری است که آثار و برکات آن برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند.

مطیعی با اشاره به اهتمام شهید حاج قاسم سلیمانی به ثبت و حفظ آثار شهدا اظهار کرد: شهید سلیمانی در کرمان اهتمام ویژه‌ای به حفظ آثار و خاطرات شهدا داشت و این حرکت به‌تدریج توسعه پیدا کرد؛ این مسیر امروز نیز باید با قوت ادامه یابد.

وی در ادامه با اشاره به روایتی درباره «خثیمه»، پدر سعد بن خثیمه، گفت: سعد بن خثیمه در جنگ بدر به شهادت رسید و پدرش که از حضور در بدر بازمانده بود، پس از شهادت فرزندش آرزو داشت به او در بهشت ملحق شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: در روایتی آمده است که خثیمه به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد که جنگ بدر را از دست داده و بسیار مشتاق حضور در آن بوده است. او برای رفتن به جنگ با فرزندش قرعه انداخته بود که قرعه به نام فرزندش افتاد و او به شهادت رسید. خثیمه همچنین بیان کرد که پسرش را در خواب دیده که در بهترین صورت، در میان میوه‌ها و نهرهای بهشت گردش می‌کند و به او می‌گوید به سوی ما بیا تا در بهشت همراه ما باشی و آنچه پروردگارم وعده داده بود، حق یافتم.

مطیعی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای او دعا فرمود و خثیمه نیز در جنگ احد به شهادت رسید. این روایت نشان می‌دهد که در نگاه مؤمنان، مقام شهادت جایگاهی والا دارد و شهید از منزلتی عظیم نزد خداوند متعال برخوردار است.

وی با بیان اینکه رزمندگان و مجاهدانی که از قافله شهدا جا مانده‌اند، همواره حسرت رسیدن به مقام شهادت را در دل دارند، اظهار کرد: ما نیز که از شهدا جا مانده‌ایم، این حسرت را داریم و آرزوی شهادت هر لحظه در دل ماست؛ همان‌گونه که امام شهید انقلاب(ره) نیز چنین آرزویی داشت و سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید و با فیض شهادت از دنیا رفت.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان افزود: اگر انسان جایگاه و مقام شهدا را آن‌گونه که هست می‌دید، حسرت می‌خورد که چرا از این قافله جا مانده است؛ از خداوند متعال می‌خواهیم ما را نیز در مسیر شهدا ثابت‌قدم بدارد و عاقبت ما را به خیر و شهادت ختم فرماید.

مطالعه سیره شهدا؛ راهنمای نسل امروز

امام جمعه سمنان با بیان اینکه مطالعه سرگذشت شهدا به شناخت بهتر سبک زندگی آنان کمک می‌کند، افزود: مطالعه زندگی شهدا به ما می‌آموزد که آنان چگونه در زندگی خانوادگی، محیط کار و تعامل با مردم رفتار می‌کردند و چه زحماتی برای دفاع از حق و حقیقت کشیدند؛ بنابراین این کتاب‌ها می‌توانند مسیر درست زندگی را برای نسل امروز روشن کنند.

مطیعی یکی دیگر از آثار کتاب‌های شهدا را «موعظه به ذکر» برای مؤمنان دانست و گفت: موعظه با قلب و دل انسان ارتباط دارد و چه‌بسا مطالعه زندگی یک شهید، جوانی را از غفلت خارج و مسیر زندگی او را متحول کند.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از شهدا در شرایط امروز اظهار کرد: شهدای ما با وجود علاقه فراوان به همسر، فرزندان، پدر و مادر و خانواده خود، برای دفاع از اسلام و کشور از تعلقات دنیوی گذشتند و در میدان مبارزه و جهاد حضور پیدا کردند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند شناخت بیشتر سیره شهدا است، گفت: باید از شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم و آزادگان این نبردها درس استقامت بگیریم و با مطالعه این آثار، روحیه ایستادگی و مقاومت را در خود تقویت کنیم.

مطیعی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آموزه‌های مهم و محوری مکتب شهدا خاطرنشان کرد: تبعیت از ولایت فقیه و توجه به مسئله عفاف و حجاب، دو مورد مهمی است که در وصایا و سیره شهدا مورد تأکید قرار گرفته و همه ما باید برای موفقیت در مسیر انقلاب اسلامی از مکتب شهدا درس بگیریم.

به گزارش مهر، در این آیین که با حضور نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار دامغان، فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، مشاوران استاندار و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، از ۳۲ عنوان کتاب مربوط به شهدای روستای خورزان دامغان رونمایی شد.