شمار خانوارهای متصل به فیبر نوری ۴ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ حکمی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه سفر به سمنان و در جمع خبرنگاران، از چهار برابر شدن اتصال کاربران اینترنت به شبکه فیبر نوری در کشور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رشد قابل توجه اتصال کاربران به فیبر نوری در کشور، اظهار کرد: تعداد خانوارهای متصل به فیبر نوری از حدود ۳۰۰ هزار خانوار به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد قابل توجه در پی تغییر رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور محقق شده است.

حکمی با اشاره به طرح «برگردان» یا «سوآپ» در شبکه ارتباطی کشور گفت: این طرح از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست پیگیری است و اجرای آن می‌تواند گام مهمی در توسعه کمی و کیفی ارتباطات کشور باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: در طرح سوآپ، در مناطقی که پیش از این ارتباطات از طریق سیم‌های مسی برقرار بوده است، این سیم‌ها از مدار خارج و فیبر نوری جایگزین آن می‌شود که می‌تواند سرعت اجرای طرح فیبر نوری را افزایش دهد.

وی ادامه داد: جایگزینی فیبر نوری به جای زیرساخت‌های مسی، علاوه بر تسریع روند توسعه این شبکه، سرعت تبادل اطلاعات را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.

حکمی با تأکید بر اینکه ایجاد پوشش بهینه اینترنت در کشور از اهداف اجرای این طرح است، خاطرنشان کرد: وضعیت اتصال روستاها به اینترنت در استان سمنان از نرخ‌های بالای کشور برخوردار است و این استان از این نظر در زمره استان‌های پیشرو قرار دارد.