حداقل قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی 13 سنت در هر متر مکعب تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات لایحه بودجه 93 کل کشور که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است نمایندگان در تعیین قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مقرر کردند که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای عمل شود که قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی از 13 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

همچنین مقرر شد به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد. آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این پیشنهاد با 146 رای موافق، 44 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.