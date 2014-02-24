به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد مهربانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوابیدن پس از غذا در تشدید دردهای مفصلی و بیماری هایی مانند کبد چرب موثر است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل طب سنتی توصیه می ‎کند پس از مصرف غذا بیمار آرامش و سکون داشته باشد اما از خوابیدن پرهیز کند.

مهربانی ادامه داد: طب سنتی بر جویده شدن کامل غذا تاکید دارد زیرا خوب نجویدن، باعث می ‎شود فرآیند هضم غذا که آغازش از دهان است به درستی شروع نشود و با تحمیل بار اضافی به دستگاه گوارش در نهایت منجر به سوءهاضمه ‎شود.

این متخصص طب سنتی بیان داشت: همچنین باید قبل از پر شدن معده و احساس سیری، غذا خوردن را متوقف کرد زیرا پس از ورود غذا به معده، ترشحات دستگاه گوارش به آن اضافه می ‎شود و حجم غذای خورده شده را زیاد می ‎کند.

وی اضافه کرد: اگر معده از غذا انباشته شده باشد باعث احساس سنگینی و کشیدگی در زیر دنده ‎ها، نفخ و حتی ریفلاکس یا همان برگشت غذا به مری می ‎شود.

مهربانی مصرف همزمان غذاهای مختلف را از دیگر عادت های بد غذایی افراد عنوان کرد و گفت: مصرف همزمان بعضی ازغذاها موجب سوء هاضمه می‌شود به عنوان مثال عادت داریم همزمان با غذای اصلی، آب، ماست و سالاد مصرف کنیم که به دلیل تداخل هضمی این مواد با هم، منجر به ناراحتی‌های گوارشی می ‎شود.

وی توصیه کرد: باید توجه داشته باشیم که مصرف آب، ماست و سالاد باید از نیم ساعت قبل تا یک ساعت بعد با غذا فاصله داشته باشد.

نوشابه های گاز دار باید از رژیم غذایی حذف شود

مهربانی اذعان داشت: مصرف همزمان آب با غذا فقط در افرادی که در زمان خوردن غذا سوزش شدید معده پیدا می ‎کنند و همچنین کسانی که دوره نقاهت بیماری را می ‎گذرانند منعی ندارد.

این متخصص طب سنتی درباره مصرف نوشابه ‎های گازدار، سوسیس و كالباس و فست فودها که رایج شده است، گفت: همه اينها يكي از عوامل افزایش بیماری‌های گوارشی است.

وی بیان کرد: نوشیدن آب سرد به ویژه پس از ورزش و فعالیت‌های سنگین، پس از حمام و هنگام بیدار شدن از خواب از موارد دیگری است که طب سنتی پرهیز از آن را لازم می ‎داند.

این متخصص طب سنتی در ادامه گفت: وقتی صحبت از طب سنتی به میان می ‎آید برخی ها تصور می ‎کنند طب سنتی فقط همان حجامت کردن است.

وی ادامه داد: از نظر برخی طب سنتی یعنی درمان با داروهای گیاهی؛ در حالی که طب سنتی معتقد است برای اینکه سلامتی حفظ شود در وهله اول توجه به تغذیه، خواب، فعالیت بدنی، آب و هوا، وضعیت روحی و روانی و دفع مواد زاید بدن از اهمیت ویژه ‎ای برخوردار است و درمان با دارو در مرحله بعدی قرار می ‎گیرد.

اين متخصص طب سنتي گفت: در طب سنتی درمان هر بیمار بر اساس خصوصیات فردی که در اصطلاح مزاج گفته می ‎شود صورت می ‎گیرد به همین دلیل ممکن است دو بیمار با بیماری مشابه، از دیدگاه طب سنتی درمان متفاوتی داشته باشند.

وي افزود: بیماری که با مشکلات گوارشی مراجعه می ‎کند اول از همه باید در شیوه غذا خوردن و غذاهایی که می ‎خورد تغییر ایجاد کند.

بی توجی جامعه به اهمیت خواب در سلامت

اين متخصص طب سنتي گفت: یکی دیگر از امور مهمی که در سلامتی انسان نقش مهمی دارد و امروزه به آن کمتر توجه می ‎کنیم خواب است.

وی بیان کرد: سیکل طبیعی خواب، فازهای مختلفی دارد و برای داشتن خواب مفید، زود خوابیدن اهمیت ویژه ‎ای دارد چون مرحله ‎ای از خواب که در آن مغز به طور کامل استراحت می ‎کند با نزدیک شدن به ساعات بامداد خاتمه پیدا می ‎کند و خواب وارد فازی می ‎شود که سلول‌های مغزی از حالت استراحت خارج می ‎شوند به همین دلیل است که اگر دیر بخوابیم حتی اگر خوابمان چندین ساعت طول بکشد پس از بیدار شدن احساس خستگی می ‎کنیم.

وي تاكيد كرد: خواب در طول روز هم از مواردی است که در طب سنتی پرهیز از آن توصیه شده، بجز در فصل تابستان که روزهای طولانی دارد و خوابیدن در هنگام ظهر در صورتی که قبل از مصرف غذا باشد، منعی ندارد.