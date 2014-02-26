به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیشرفت لاک پشتی طرح توسعه میادین مشترک نفتی در منطقه غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، یادآوران و آزادگان شمالی، توسعه سه میدان مشترک نفتی ایران با عربستان هم متوقف شده است.



در شرایط فعلی طرح توسعه سه میدان مشترک نفتی ایران با عربستان شامل فرزاد (ب)، اسفندیار و آرش متوقف شده است که شرکت ملی نفت دلایل توقف توسعه و یا تاخیرهای گسترده توسعه این سه میدان مشترک نفتی را اعلام کرده است.



رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با ارائه گزارشی درباره توسعه این سه میدان مشترک نفتی با عربستان سعودی در خلیج فارس، گفت: طرح توسعه تمام میادین مشترک نفتی ایران در خلیج فارس به استثنای فرزاد (ب) و اسفندیار تعیین تکلیف شده است.



معاون وزیر نفت درباره وضعیت بلا تکلیف توسعه این دو میدان مشترک نفتی با عربستان تصریح کرده است: میادین اسفندیار و فرزاد (ب) که در مرحله نهایی مذاکره با سرمایه گذاران قرار دارند.



در حال حاضر توسعه میدان اسفندیار به عنوان یکی از میادین مشترک نفتی با عربستان سعودی در خلیج فارس وضعیت مبهمی و نامشخصی دارد.



برای توسعه این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس به حدود 500 تا 700 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است که تاکنون شرکت نفت برنامه نهایی خود برای توسعه این میدان را اعلام نکرده ضمن آنکه قرار است با توسعه این میدان در مجموع روزانه 12 هزار بشکه نفت برداشت شود.



در طرح توسعه میدان فرزاد (ب) هم با وجود امضای قرارداد توسعه زودهنگام آن در سال گذشته اما هم اکنون توسعه این میدان دریایی از شتاب لازم برخوردار نیست و حتی در بخش حفاری و ساخت سازه‌های دریایی فعالیت‌ها متوقف شده است.



این در حالی است که اخیرا مذاکراتی با کنسرسیوم هندی به منظور توسعه این میدان نفت و گازی انجام گرفته است که این مذاکرات تاکنون منجر به یک توافق دو جانبه نشده است.



توسعه میدان مشترک نفت و گاز آرش هم متوقف شد



علاوه بر میادین اسفندیار و فرزاد، طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز آرش هم در خلیج فارس وضعیتی بلاتکلیف دارد به طوری‌که بر خلاف برنامه‌های شرکت نفت تاکنون تولید زودهنگام از این میدان دریایی آغاز نشده است.



رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم بهمن ماه سال جاری در تشریح اخرین وضعیت توسعه میدان مشترک آرش، گفته است: میدان آرش با وجود آمادگی کامل شرکت ملی نفت طرح توسعه آن به دلیل وجود پاره ای اختلافات مرزی با کشورهای عربستان و کویت با سرعت کمتری در حال انجام است.



در حالی توسعه این میدان مشترک با کویت و عربستان به اعتقاد مدیرعامل شرکت نفت با سرعت کمتری در حال انجام است که اخیرا بالا گرفتن اختلافات گازی عربستان و کویت برای توسعه میدان آرش، ایران می‌توانست از این فرصت برای تامین منابع مالی و شتاب در توسعه این میدان مشترک به‌ منظور تولید معادل یک فاز پارس جنوبی گاز استفاده کرده و حتی گاز آن را به کشورهای عربی صادر کند.



میدان گازی آرش با در اختیار داشتن ذخیره بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس مشترک بین ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است.



سال گذشته شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی شهریور ماه سال گذشته برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شد.

در همین حال مسئولان شرکت ملی نفت ایران در دولت دهم میزان سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای توسعه فاز نخست توسعه میدان آرش را 150 میلیون دلار عنوان کرده و اعلام می کردند: به منظور شتاب در توسعه میدان مشترک آرش، قرار است بودجه این پروژه از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین شود.

جوادی: منتظر خارجی ها نمی مانیم



رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره تاخیر در توسعه میادین مشترک نفت و گاز و خوابیدن شرکت ملی نفت در باد لغو تحریم ها، گفت: در شرایط فعلی انتقادهایی وجود دارد ضمن آنکه زحماتی هم کشیده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه شرکت ملی نفت به هیچ وجه منتظر بازگشت خارجی‌ها نمانده است، تصریح کرد: اما اگر شرکت‌های خارجی به صنعت نفت ایران بازگردند توسعه میادین نفتی شتاب خواهد گرفت.