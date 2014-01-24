تاخیر در توسعه میادین مشترک نفتی با عربستان/ برداشت 250 هزار بشکه نفت از میادین مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن‌الدین جوادی در تشریح مهمترین برنامه‌های در دست اجرای توسعه‌ای صنایع نفت و گاز ایران، گفت: هم اکنون تمام امکانات و ظرفیت‌های شرکت ملی نفت ایران در راستای حداکثر تولید از میادین مشترک نفت و گاز هدایت شده است.



مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در حال حاضر میزان تولید نفت و گاز از میادین مشترک خشکی و دریایی به ترتیب حدود 252 هزار بشکه در روز و 283 میلیون متر مکعب در روز است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص بین‌المللی در مراحلی در مقایسه با کشورهای همسایه دارای عقب ماندگی بوده ولی با توجه به اهمیت برداشت از میادین مشترک، شرکت ملی نفت اقدام به ایجاد برنامه ای از قبیل روش‌های بهینه ازدیاد برداشت با اولویت افزایش تولید از میادین مشترک کرده است.



معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه از آنجا که اجرای برخی روش‌های معمول ازدیاد برداشت، به دلیل ایجاد فرصت مهاجرت نفت و گاز از قسمت ایرانی به بخش مجاور، در میادین مشترک دارای ریسک است، اظهار داشت: انتخاب فرآیند ازدیاد برداشت در اینگونه میادین ملاحظات خاص خود را می طلبد.



این عضو هیات مدیره شرکت مای نفت با بیان اینکه استفاده از پمپ درون چاهی، فرازآوری با گاز، حفاری انحرافی، افقی یا چند شاخه، اسید کاری، حفاری بین چاه ها از جمله روش‌های اجرا شده در میادین مشترک هستند، تبیین کرد: به منظور ایجاد ساختاری مناسب در شرکت ملی نفت و جایگاه خود در سطح تولید از میادین مشترک، فعالیت‌های توسعه ای کشورهای همسایه در میادین مشترک به صورت مستمر رهگیری و رصد می شوند که در این راستا گزارش جامع شناسنامه بخش خارجی میادین مشترک در جهت پایش فعالیت‌های همسایه تهیه شده که پیوسته با اطلاعات جدید بروز رسانی می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت تاکنون با تمام توان و ظرفیت اقدامات لازم پیرامون توسعه و برداشت هر چه سریع تر از میادین مشترک نفت و گاز را به عمل آورده است، بیان کرد: اما به علت کمبود اعتبارات و شرایط خاص بین‌المللی که موجب دشواری دریافتن سرمایه گذار خارجی ، نقل و انتقال پول، تامین کالا، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز می شود؛ تأخیرهای ناخواسته ای بر طرح های توسعه ای تحمیل می شود که رفع آنها اولویت و دغدغه اصلی و مهم شرکت نفت بوده و تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.



جوادی افزود: فعالیت‌های منسجم اکتشافی برای ارزیابی وجود پتانسیل های هیدروکربنی در نواحی مرزی خشکی و دریا اولویت اول برنامه های اکتشاف شرکت نفت به عنوان متولی اکتشاف نفت و گاز در کشور بوده و تاکنون اطلاعات اکتشافی بخش عظیمی از این نواحی گردآوری، بررسی و ارزیابی شده است.



به گزارش پایگاه دولت، معاون وزیر نفت با بیان اینکه برداشت از میادین خشکی مانند میادین یادآوران، آزادگان و میدان پارس جنوبی در بخش دریا انجام می گیرد که از لحاظ برداشت در برخی میادین در مقایسه با کشورهای همسایه پیشرفت بیشتری داریم، تاکید کرد: در مورد میادین دریایی نیز به جز میادین اسفندیار و فرزاد (ب) که در مرحله نهایی مذاکره با سرمایه گذار قرار دارند.



مدیرعامل شرکت ملی نفت در پایان خاطرنشان کرد: میدان آرش با وجود آمادگی کامل شرکت ملی نفت طرح توسعه آن به دلیل وجود پاره ای اختلافات مرزی با کشورهای عربستان و کویت با سرعت کمتری در حال انجام است، سایر میادین تعیین تکلیف شده اند که برخی از میادین تولیدی شده اند و برخی دیگر در مسیر تولیدی شدن قرار دارند.