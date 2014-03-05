صرف اعتبار صندوق زمین و ساختمان در بافت فرسوده/ همکاری دولت و بخش خصوصی

محمدسعید ایزدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه صندوق زمین و ساختمان برای نوسازی بافت های فرسوده به اجرا می رسد، گفت: براین اساس از محل منابع در اختيار شرکت آورده اوليه‌اي را به عنوان سرمایه وارد پروژه می کنیم تا ساير دستگاه‌ها براي ورود به عرصه نوسازي تشويق شوند. در واقع با تشكيل صندوق‌هاي زمين و ساختمان و در اختيار گذاشتن زمين در اين صندوق‌ها و با جمع‌آوري منابع خُرد تلاش داریم منبع اعتباري مناسبي را براي مردم، بخش خصوصي و ساير متقاضيان اجراي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي فراهم كنيم.

وی با اشاره به اینکه اين صندوق براي نخستين بار در كشور تشكيل مي‌شود، اظهارداشت: سازمان ملي زمين و مسكن، سازمان عمران و بهسازي شهري و ساير دستگاه‌ها، اعتبارات خود را در اختيار صندوق زمين و ساختمان قرار می‌دهند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطر نشان کرد: صندوق زمين و ساختمان، صندوقي است كه مجوز آن را بورس صادر می کند و از طريق در اختيار گذاشتن منابعي دولتی و جذب سرمايه خرد، اعتباري فراهم می شود تا در اختيار سازندگان در محدوده‌هاي هدف قرار گيرد.

ایزدی با بیان اینکه با اين شكل تأمين منابع مالي سرمايه‌هاي خرد را متمركز خواهیم كرد و اين سرمايه‌ها به صورت هدفمند براي نوسازي و بهسازي مورد استفاده قرار خواهند گرفت، گفت: با این شیوه دولت در اين صندوق درگير نمي‌شود و صندوق با مديريت بخش خصوصي كار را پيش مي‌برد و از سوی دیگر منابع دولت در اين صندوق هيچ زمانی از بين نمي‌رود چون در گرو اين صندوق همیشه احيا مي‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: صندوق دیگری هم در کشور وجود دارد که صندوق حرمین شريفين است و در حال حاضر منابع این صندوق فقط صرف بهسازي و نوسازي چهار حرم شريف در مشهد، قم، شهر ري و شيراز مي‌شود، تلاش مي‌كنيم از طريق اين صندوق هم منابع اعتباري لازم را براي نوسازي و بهسازي محدوده‌های هدف در این چهار شهر فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: با اشاره به اینکه بودجه شرکت عمران و بهسازی از دو محل تامین می شود، گفت: از دو محل تأمين اعتبار و رديف دولتي بودجه این شرکت تامین می شود كه براي حمایت از تأمين و ارتقاء زيرساخت‌ها و مطالعات نواحي نابسامان و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي بکار می رود.

وی با بیان اینکه رقم بودجه این شرکت قابل توجه نيست و حتی بودجه امسال نسبت به سال گذشته حدود 31 درصد هم كاهش يافته است، بیان کرد: سرمایه اغلب پروژه ها از منابع داخلي تامین می شود كه با منابع بخش خصوصي و ساير دستگاه‌ها سهم بزرگي را به عنوان اعتبار براي بهسازي و نوسازي در اختیار ما قرار می دهد.