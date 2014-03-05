به گزارش خبرنگار مهر، زری‌تاج بهرامی مادر شهید بهروز صبوری به همراه هفت نفر از اعضای خانواده این شهید صبح چهارشنبه با استقبال باشکوه مردم بوشهر وارد فرودگاه این شهر شدند و سپس به دیدار امام جمعه بوشهر آیت‌الله صفایی‌بوشهری رفتند.

این مادر شهید تا دقایقی دیگر به دانشگاه خلیج فارس بوشهر می‌رود تا پایانی باشد بر 31 سال دوری مادر از فرزند شهیدش که در این دانشگاه خاکسپاری شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر در حاشیه آئین استقبال از این مادر شهید به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های متنوعی در طول مسیر استقبال برگزار می‌شود و مردم استقبال خوبی از این خانواده شهید خواهند داشت.

احمد موحد اضافه کرد: شهید بهروز صبوری در سال 1361 در منطقه ساموردر عملیات مسلم بن عقیل به شهادت رسید و تا سال 88 مفقود بود و در سال 89 در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خاکسپاری شد.

وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش دی‌ان‌ای مشخص شد که خانم زری‌تاج بهرامی مادر شهید بهروز صبوری است و مقدمات حضور این خانواده در بوشهر مهیا شد و امروز با استقبال باشکوه مردم وارد بوشهر شدند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر تصریح کرد: پس از استقبال باشکوه مردم از این مادر شهید، آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از این خانواده تجلیل کردند.