فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، زمان برگزاری این جلسه را سه شنبه هفته آینده در نظر گرفته است.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه این نشست به صورت 3 جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد افزود: تاکنون 2 همایش تحت عنوان گفتگوای اجتماعی درباره مزد 93 برگزار شده است.

توفیقی خاطرنشان کرد: احتمالا علاوه بر این نشست که در هفته آینده خواهیم داشت، یک جلسه پایانی نیز در هفته آخر سال برگزار و در آن زمان رقم نهایی افزایش مزد 93 به تصویب خواهد رسید.