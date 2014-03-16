آیاتی در عهد جدید وجود دارد که بیان می کند حضرت مسیح(ع) خدا نیست/ قرنها طول کشید تا مسیحیان تثلیث را پذیرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر مطالعات مسیحی شب گذشته در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما به مسئله تثلیث در مسیحیت پرداخت و اظهارداشت: تثلیثی که مسیحیت تبشیری آن را مطرح می کند از حیث تاریخی، کتاب مقدس و آیاتی که در این رابطه وجود دارد و از نگاه قرآن کریم قابل بررسی است.

وی با بیان این مطلب که تثلیث از ارکان مسیحیت بوده و بسیاری از اندیشه‌های مسیحیان بر آن تعریف شده است گفت: در قرآن کریم سرتاسر توحید است و این توحید دائما با آیات مختلف تکرار می شود حتی سوره‌ای به نام توحید داریم اما تمام تلاش مبلغان مسیحی این بوده که بتوانند ثابت کنند تثلیث در کتاب مقدس پایگاهی دارد.

حجت الاسلام طباطبایی تصریح کرد: اعتقادنامه نیقیه جریانش این است که دو تن از شخصیت‌های مهم مسیحیت آریوس و آناتاسیوس بودند که آریوس به توحید و آناتاسیوس به تثلیث معتقد بودند در سال 325 میلاد وقتی بحث درباره توحید و تثلیث بالا می گیرد شورایی تشکیل می شود و یک تصویب حکومتی و نه تصویب اعتقادی صورت می گیرد که در این شورا بیان می شود که همه باید به تثلیث معتقد باشند.

وی ادامه داد: پس از اعتقادنامه نیقیه کتابهای آریوس را آتش زده و طرفدار تفکرش را می کشند و از آن به بعد همه مجبور می شوند که تثلیث را بپذیرند هر چند که این پذیرش نیز تا چندین قرن طول می کشد. یکی از تفاوت‌های مسیحیت با اسلام این است که مسیحیت تاریخی است و اعتقادات مسیح در طول تاریخ به تصویب رسیده اما اعتقادات اسلام در زمانی که پیامبر(ص) از دنیا رفتند مشخص بوده است.

وی تفاوت دیگر اسلام و مسیح را در رابطه با علما اسلامی و اباء کلیساها دانست و گفت: تفاوتی که آباء کلیسا (پدران کلیسا) با علمای اسلامی دارند این است که علمای اسلامی در فروعات و احکام نظر می دهند آن هم براساس روایات اما آباء کلیسا در اصول اصلی مسیحیت نظر می دهند.

حجت الاسلام طباطبایی بیان داشت: ما معتقدیم کل هستی و پیامبران همه مخلوق خدا هستند و مسیح(ع) هم اگر به نحو اعجاز به دنیا آمده این هم معجزه ای از خداوند بوده است اما مسیحیان معتقدند که همه چیز به واسطه حضرت مسیح آفریده شده و خالق هستی حضرت مسیح است در حقیقت آن ها به وجود سه خدا معتقد هستند خدای پدر، پسر که حضرت عیسی است و روح القدس.

این کارشناس مطالعات مسیحی گفت: همان طور که در قرآن در آیات سوره آل عمران آیه 49 و سوره مائده آیه 110 بیان می شود که حضرت عیسی(ع) داشتن معجزات را به اذن خدا می داند در کتاب اعمال رسولان نیز عبارتی با این متن آمده که ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا بود و به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به صعود رسید.

حجت الاسلام در پایان سخنانش تصریح کرد: در سوره آل عمران آیه 49 می فرماید که علم غیب حضرت مسیح از خداست در یوحنا نیز آمده است که عیسی(ع) می فرماید تعلیم من از من نیست بلکه از فرستنده من است. بنابراین در عهد جدید آیات زیادی وجود دارد که متناظر آیات قرآن است و بیان می دارد که حضرت مسیح خدا (ع) نیست.