سرقت خودرو و موتورسیکلت در خراسان شمالی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صفوة الله امام وردی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: خوشبختانه در استان جرائم خشن و خطرناک تقریبا وجود ندارد و این به دلیل اقدامات جدی نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری است.

وی در مورد جرائم سرقت در این استان نیز اظهار داشت: در سال جاری میزان جرم سرقت منزل در خراسان شمالی به نسبت پارسال 18 درصد و سرقت مغازه نیز 17 درصد کاهش یافته است.

سردار محمدی با اشاره به این که اما با این وجود سرقت خودرو و موتورسیکلت در استان به نسبت پارسال بیشتر شده است، گفت: امسال میزان سرقت خودرو و موتورسیکلت در استان به نسبت پارسال به ترتیب 29 و 13 درصد بیشتر شد.

کشفیات مواد مخدر در خراسان شمالی 33 درصد بیشتر شد

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در ادامه در مورد میزان کشفیات مواد مخدر در این استان نیز اظهار کرد: میزان کشف مواد مخدر در خراسان شمالی امسال به نسبت پارسال بیش از 33 درصد افزایش یافته است.

سردار محمدی اضافه کرد: در این زمینه 44 باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز در استان با تلاش عوامل انتظامی و اطلاعاتی متلاشی شده اند.

وی با اشاره به این که غالب مواد مخدر کشف شده در خراسان شمالی از نوع مواد مخدر سنتی هستند، افزود: در زمینه مواد مخدر صنعتی، میزان مصرف و کشف این مواد در استان به نسبت دیگر استان ها در حد حداقلی قرار دارد.

خودکشی در خراسان شمالی دوبرابر تعداد قتل ها است

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که از ابتدای امسال تاکنون 15 فقره قتل در این استان به وقوع پیوسته است، افزود: غالب قتل های روی داده در خراسان شمالی ریشه خانوادگی و ناموسی داشته اند.

وی در مورد میزان خودکشی در استان نیز اظهار نگرانی کرد و گفت: در سال جاری بیش از دوبرابر قتل‌های به وقوع پیوسته، خودکشی در خراسان شمالی انجام شده و این میزان به نسبت قتل های جنایی قابل توجه و نگران کننده است.

3200 نیرو امنیت انتظامی و پلیس راهی خراسان شمالی در ایام نوروز را بر عهده دارند

فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به آغاز طرح ویژه پلیس راهی در استان از بیست و پنجم اسفندماه اظهار کرد: در این طرح 58 تیم پلیس راهی به صورت آشکار و 18 تیم به صورت نامحسوس تردد خودروها در محورهای این استان را نظارت می کنند.

سردار محمدی با بیان این که طرح مزبور تا هفدهم فرودین‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: علاوه‌بر تیم‌های پلیس راهی، 21 تیم انتظامی نیز امنیت شهرها و روستاهای این استان در ایام نوروز را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: به طور کلی در ایام نوروز امسال سه هزار و 200 نیروی انتظامی و پلیس راهی در خراسان شمالی فعالیت ویژه خواهند داشت.

به گفته سردار محمدی در حوزه انتظامی، عوامل این نیرو به صورت آشکار و لباس شخصی در مناطق حضور دارند.