تحقق اقتصاد دانش بنیان با مدیریت جهادی/ توجه ویژه به اشتغال نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گفت: رهبر فرزانه انقلاب مکررا پیشرفت اقتصاد دانشبنیان را در راس همه کارهای اساسی در پیشرفت کشور قرار داده و زیربنای اقتدار کشور را قدرت ملی دانستهاند و تاکید فرمودهاند قدرت علمی و فناوری، منشاء قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خطاب به همکاران خود در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با اشاره به اینکه سال جاری، زمان رونق تجاریسازی دستاوردهای فناورانه با رویکرد جهادی است خواستار توجه ویژه به صادرات محصولات دانش بنیان و حمایت از فرآیندهای موثر در تقویت بخش خصوصی فعال در این زمینه شد.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر تلاش برای نفوذ و انتشار هرچه بیشتر یافتههای علمی و فناورانه در فعالیتهای كلان اقتصادی كشور گفت: برنامه تحریك و ایجاد کشش بازار خدمات و كالاهای دانشبنیان، حمایت از طرحهای كلان ملی و تلاش برای ایجاد صنایع وابسته به این طرحها نیز از برنامههای معاونت علمی در سال جاری به شمار میآیند.
رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ادامه داد: حمایت از تجاریسازی فناوریها در كشور با به كارگیری ظرفیتهای موجود در كلیه استانهای كشور با بكارگیری توان كارگزاران (كریدورهای) تجاریسازی فناوری در 7 نقطه کشور، توجه به فعالیتهای كارآفرینی مبتنی بر فناوری از جمله توانمندسازی و حمایت از نخبگان استانها و برگزاری جشنوارههایی مثل علم تا عمل، توجه خاص به (VC )، بانكها و خیرین در توسعه تجاری سازی فناوری و ایجاد صنایع مبتنی بر دانش نیز در راستای برنامهها و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو است.
دکتر ستاری تصریح کرد: توجه به نوآوریها و افزایش نقش آن در صنایع و بازار كشور، حمایت از نفوذ دانش از دانشگاهها به شركتهای دانشبنیان صنایع بزرگ، تقویت ارتباط معاونت با صنایع و كسب و كارهای بزرگ كشور، توجه ویژه به اشتغال نخبگان، استعدادهای برتر و فارغالتحصیلان دانشگاهی، توجه ویژه به صادرات محصولات دانشبنیان و حمایت از فرآیندهای موثر در تقویت بخش خصوصی فعال ، اولویت دادن به فعالیتهای بخش خصوصی در نوآوری و اقتصاد دانشبنیان از طریق حمایت از فعالیتهای به تحقیق و توسعه كسب و كار از دیگر فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
برخی از اقدامات معاونت علمی در سالی که گذشت
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اصلاح آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بینان با هدف بهبود فرآیندهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: افزایش تعداد کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانش بنیان از 12 کارگزار به 25 کارگزار، ایجاد مراکز تجاری سازی برای حمایت از شرکت های فناور حمایت از صندوق های خطر پذیر ( VC) ، ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت از تجاری سازی و اختراعات توسعه « فن بازارها» از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته به شمار میآید.
رئیس هیات امنای پارک فناوری پردیس افزود: در اجرای دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری، پارک فناوری پردیس نیز با کشورهای عضو D8 که شامل 8 کشور اسلامی هستند، اقدام به مبادلات فناوری نموده است.
انعقاد تفاهمنامهها با بانکها جهت رونق تجاریسازی دستاوردهای فناوری
دکتر ستاری به انعقاد تفاهم نامههای همکاری برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کاهش ریسک را از دیگر فعالیتهای این معاونت در سال 1392 دانست و اظهار کرد: در7 ماه گذشته با تاکید دولت تدبیر و امید بر اقتصاد متکی بر دانش و فناوری نسبت به گشایش خطوط اعتباری بانکها و تسهیلات لازم به شرکتهای دانش بنیان اقدام شد.
وی ادامه داد: انعقاد موافقت نامه همکاری در خصوص اعطای تسهیلات با اعتبار (2000میلیارد ریال) به شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی بین معاونت علمی و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، پیگیری انعقاد موافقت نامه همکاری در خصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان ( با اعتبار 4000میلیارد ریال) با بانک صنعت و معدن تنها برخی از موافقتنامههای امضا شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شمار میآیند.
افزایش جذب و ماندگاری مجموعه نخبگان در داخل
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر ایجاد روابط تنگاتنگ معاونت علمی با بنیاد ملی نخبگان افزود: ایجاد و آماده سازی بانک اطلاعات سوابق حمایتی از محل بودجه معاونت علمی، دریافت اطلاعات طرحهای منتخب تجاری سازی در راستای آیین نامه حمایت از طرحهای منتخب تجاری سازی و نمونه سازی بنیادهای استانی نخبگان و همکاری با انجمنهای علمی پارکها و مراکز رشد از برنامههای اجرا شده بنیاد ملی نخبگان در سال 1392 بوده است.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان طی برنامهریزیهایی که در حال صورت گرفتن است به یاری خدا، در سال جاری از همه ظرفیتهای موجود کشور از جمله توان علمی و فرهنگی با تکیه بر علاقهمندی به ایران اسلامی در صدد جذب و ماندگاری بیشتری مجموعههای نخبگانی در کشور استفاده خواهد کرد. البته در این مورد همه نهادها و دستگاهها باید در این راستا همکاری و هماهنگی لازمه را با این بنیاد داشته باشند.
دبیر هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان تصویب بودجه 200 میلیون دلاری برای صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه سال 1393 اشاره کرد و افزود: انشالله فرآیند اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان در سال 1393 شتاب بیشتری میگیرد.
ستاری تصریح کرد: ایجاد 3 ستاد توسعه فناوری "توسعه فناوری و نوآوری نفت و گاز و ذغال سنگ"، "بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست"، "توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز" نیز از دیگر اقدامات این معاونت در مدت کوتاه دولت تدبیر و امید بود.
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