تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد؛ بلندقامتان در یک قدمی سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس روز شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۰ صبح تیم ملی والیبال ایران به مصاف استرالیا رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید و راهی فینال شد. ملی‌پوشان والیبال پیش از این چهار پیروزی مقابل تیم‌های نیوزیلند، هند، چین و چین تایپه به دست آورده بودند و با این پیروزی باید در فینال به مصاف برنده ژاپن و کره جنوبی برود. با پیروزی در این دیدار تیم ملی والیبال سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را کسب کرد.

ترکیب تیم ملی والیبال برای بازی مقابل استرالیا به شرح زیر است:

مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، محمدرضا حضرت‌پور سرمربی: روبرتو پیاتزا

ست اول؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

نخستین امتیاز ست را پوریا حسین‌خانزاده برای ایران به دست آورد و در ادامه، دو تیم پایاپای پیش رفتند. سه سرویس متوالی مرتضی شریفی به امتیاز تبدیل شد تا ایران ۱۲ بر ۹ پیش بیفتد. در ادامه، آبشار قدرتمند حسین‌خانزاده با وجود تلاش مدافعان استرالیا، با خطای تور حریف همراه شد و اختلاف به چهار امتیاز رسید. در امتیاز ۱۶ بر ۱۱ نیز سرمربی استرالیا درخواست وقت استراحت کرد.

استرالیایی‌ها در ادامه فاصله را کاهش دادند و با آبشار لورنزو اختلاف را به دو امتیاز رساندند، اما ایران برتری خود را حفظ کرد. پس از خطای سرویس سروبی، دریافت اول ایران به عرشیا رسید و پاس او به علی حاجی‌پور، با آبشار قدرتمند این بازیکن به امتیاز تبدیل شد. در نهایت، محمد ولی‌زاده با یک سرویس مستقیم امتیاز ۲۵ را برای ایران به ارمغان آورد تا شاگردان ایران ست نخست را ۲۵ بر ۲۱ به سود خود پایان دهند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۷ به سود استرالیا

دو تیم ست دوم را نیز پایاپای آغاز کردند، اما در ادامه استرالیا با استفاده بهتر از فرصت‌های حمله، روند امتیازگیری خود را بهبود بخشید و با ایجاد اختلاف سه امتیازی، ۱۲ بر ۹ پیش افتاد. در ادامه، محمد ولی‌زاده با عملکرد مناسب روی توپ برگشتی مانع امتیازگیری استرالیا شد، اما اختلاف به چهار امتیاز رسید. پس از آن، خطای عیسی ناصری در دریافت باعث شد امتیاز دیگری به استرالیا برسد و اختلاف افزایش یابد. همین موضوع باعث شد روبرتو پیاتزا درخواست وقت استراحت کند و با جدیت با بازیکنان تیم ملی صحبت کند.

با این حال، ایران پس از وقت استراحت نیز نتوانست روند امتیازگیری خود را متوقف کند و استرالیا اختلاف را به ۶ امتیاز رساند. پیاتزا بار دیگر درخواست وقت استراحت کرد، اما در ادامه پوریا حسین‌خانزاده در دفاع متوقف شد تا استرالیا ۱۹ بر ۱۲ پیش بیفتد. پس از ورود نیما باطنی، سرعتی‌زن تیم ملی، ایران به امتیاز سیزدهم رسید. در ادامه مرتضی شریفی با یک دریافت مناسب و حمله از منطقه پشت خط سه‌متر، امتیاز دیگری برای ایران کسب کرد. در نهایت، لاوردی از منطقه پنج با یک ضربه هوشمندانه امتیاز ۲۴ را برای استرالیا به دست آورد و در ادامه، این تیم ست دوم را ۲۵ بر ۱۷ به سود خود تمام کرد تا دو تیم در مجموع یک بر یک مساوی شوند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۷ به سود ایران

ایران ست سوم را با دفاع موفق عیسی ناصری آغاز کرد و این بازیکن در ادامه نیز با یک دفاع دیگر، دو امتیاز ابتدایی را برای تیم ملی به ارمغان آورد. استرالیا در ادامه اختلاف را جبران کرد، اما پوریا حسین‌خانزاده با یک آبشار قدرتمند، بازی را به تساوی ۴ بر ۴ رساند. در ادامه یک رالی دیدنی با توپ‌گیری دقیق مرتضی شریفی همراه شد و علی حاجی‌پور با ضربه تمام‌کننده، امتیاز را برای ایران ثبت کرد. سپس پوریا حسین‌خانزاده با سرویس مستقیم، ایران را ۸ بر ۶ پیش انداخت. در یکی از رالی‌های جذاب بازی، دفاع خوب محمد ولی‌زاده و توپ‌گیری مناسب بازیکنان ایران در نهایت به امتیاز دیگری برای شاگردان پیاتزا تبدیل شد تا سرمربی استرالیا درخواست وقت استراحت کند.

علی حاجی‌پور نیز از پشت خط سه‌متر با یک حمله قدرتمند امتیاز ۱۱ را برای ایران به دست آورد و اختلاف به چهار امتیاز رسید. برتری ایران ادامه پیدا کرد و نتیجه به ۱۷ بر ۱۳ رسید تا استرالیا بار دیگر درخواست وقت استراحت کند. پوریا حسین‌خانزاده در ادامه با عبور دادن توپ از سد سه مدافع استرالیا، امتیاز ۱۸ را با یک آبشار قدرتمند کسب کرد. او سپس با ثبت یک امتیاز مستقیم از سرویس، ایران را به امتیاز ۱۹ رساند تا استرالیایی‌ها در امتیاز ۱۴ درخواست وقت استراحت کنند.

در ادامه، علی حاجی‌پور از پشت خط سه‌متر دو امتیاز متوالی برای ایران به دست آورد و تیم ملی با تداوم روند امتیازگیری، کنترل بازی را در دست گرفت. در نهایت ایران ست سوم را ۲۵ بر ۱۷ به سود خود به پایان رساند تا در مجموع دو بر یک از استرالیا پیش بیفتد.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران

ست چهارم با رقابتی پایاپای آغاز شد و استرالیا در دقایق ابتدایی چند امتیاز پیش افتاد، اما دفاع خوب علی حاجی‌پور و عملکرد منسجم ایران در ادامه باعث شد شاگردان پیاتزا فاصله را جبران کرده و برتری را در اختیار بگیرند. پس از چند امتیاز متوالی ایران، سرمربی استرالیا درخواست وقت استراحت کرد. در ادامه، استرالیایی‌ها در صحنه‌ای نسبت به اعلام داور اعتراض داشتند و درخواست ویدئوچک کردند که پس از بازبینی، امتیاز به استرالیا رسید و اختلاف به حداقل کاهش یافت. با از دست رفتن سرویس بازیکن استرالیا، ایران ۱۶ بر ۱۴ پیش افتاد.

استرالیا در ادامه با طراحی حمله پایپ به امتیاز رسید، اما علی حاجی‌پور با یک ضربه تمام‌کننده، مدافعان حریف را از جریان بازی خارج کرد و با آبشاری قدرتمند، امتیاز هفدهم ایران را به دست آورد. در امتیاز ۱۹ نیز خطای دست بازیکن استرالیا اعلام شد و سرمربی این تیم درخواست بازبینی کرد که مورد قبول قرار نگرفت. در ادامه، سرمربی استرالیا بار دیگر درخواست وقت استراحت کرد، اما ایران به روند امتیازگیری خود ادامه داد و با دفاع خوب عیسی ناصری، نتیجه ۲۱ بر ۱۸ به سود ایران شد.

در امتیازهای پایانی، دفاع استرالیا برابر حملات ایران متزلزل شد و حاجی‌پور امتیاز ۲۲ را برای ایران به دست آورد. سپس پوریا حسین‌خانزاده امتیاز ۲۳ را ثبت کرد، در شرایطی که داور خطای بازیکن ایران را گرفت و نتیجه ۲۳ بر ۲۱ بود پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد تا وقفه‌ای در روند بازی ایجاد کند. سرویس بازیکن استرالیا به بیرون رفت و امتیاز ۲۴ برای ایران ثبت شد، در نهایت ایران با حفظ برتری، ست چهارم را ۲۵ بر ۲۲ به سود خود به پایان رساند و با پیروزی برابر استرالیا راهی فینال شد.