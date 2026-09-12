حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب، گفت: سالها رهبری مدبرانه ایشان نسلی را تربیت کرد که امروز با صلابت و شجاعت در میدانهای تمدنساز حضور دارند.
وی انس با قرآن را یکی از شاخصههای برجسته رهبر شهید دانست و افزود: همین پیوند عمیق با قرآن موجب شد سخنان و مواضع ایشان از دهههای گذشته تا زمان شهادت، در مسیری واحد و ماندگار قرار داشته باشد.
ولدان با اشاره به تأکید رهبر شهید بر استمرار حرکت انقلاب ادامه داد: ایشان با وجود توصیه اطرافیان برای استفاده از پناهگاه، حضور در میان مردم و پذیرش خطر را برای تداوم مسیر انقلاب ضروری میدانستند.
جهاد تبیین؛ وظیفهای در میانه جنگ روایتها
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نحوه شهادت رهبر شهید تصریح کرد: شهادت ایشان در دهم ماه رمضان و در حال تلاوت قرآن، تحقق آرزوی قلبی او برای پیوستن به معبود بود.
وی با تأکید بر ضرورت روایتگری صحیح وقایع گفت: همانگونه که حضرت زینب(س) با روایتگری خود واقعه کربلا را ماندگار کرد، امروز نیز مسئولیت ما روایت صادقانه واقعیتهای میدان است.
ولدان افزود: امروز در میانه جنگ روایتها قرار داریم و اگر حقیقت را بهدرستی تبیین نکنیم، دشمن با تحریف واقعیتها تلاش میکند ذهن نسل جدید را منحرف و زمین بازی را به سود خود تغییر دهد؛ از این رو جهاد تبیین یک وظیفه فوری است.
خونخواهی؛ مطالبهای فراتر از واکنش عاطفی
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به آموزههای قرآنی و آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره، خونخواهی را حقی طبیعی و عقلانی برای تأمین امنیت جامعه دانست و گفت: خونخواهی نباید به عنوان اقدامی خشونتآمیز یا صرفاً یک بازی سیاسی تلقی شود.
وی ادامه داد: از آنجا که رهبر شهید، رهبر امت بودند، همه ما صاحبخون محسوب میشویم و حق قصاص داریم؛ حقی که میتواند در ابعاد قضایی، نظامی، سیاسی و امنیتی دنبال شود.
ولدان با بیان اینکه جامعه باید موقعیت تاریخی خود را بهدرستی بشناسد، خاطرنشان کرد: مهمترین تکلیف امروز، پیگیری قصاص گفتمانی و اجتماعی در قبال خون رهبر شهید و حرکت در مسیر زمینهسازی ظهور است.
مردم ایران شایسته بهترینها هستند
وی با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک عهد جمعی برای خونخواهی اظهار کرد: مردم فارس و شیراز همواره به عنوان پیشرانان ولایتمداری و با تأسی از حضرت شاهچراغ(ع)، در میدانهای مختلف پیشگام بودهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: خونخواهی باید به عنوان حقی برای حفظ امنیت جان، خانواده و جامعه مطالبه شود و ملتی که در میدانهای سخت ایستادگی کرده است، شایسته بهترینهاست.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی گفت: ملت ایران با وجود این فشارها میدان را خالی نکرده و همچنان پرچمدار ولایت باقی مانده است.
ولدان همچنین تمسک به قرآن و اهلبیت(ع) را راه عبور از فتنهها و رسیدن به سعادت دانست و گفت: امروز جامعه تشنه معارف قرآنی است و باید ارتباط مردم با این معارف تقویت شود.
قرآن؛ پناهی برای عبور از سختیها
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس قرآن کریم را مایه شفا و رحمت الهی دانست و گفت: مراجعه به آیات الهی در زمان سختیها میتواند گرهگشای مشکلات باشد و آرامش حقیقی تنها در تلاوت ظاهری قرآن خلاصه نمیشود.
وی افزود: پناه بردن به وعدههای الهی و شناخت معارف قرآن، پشتوانهای برای عبور از تلاطمهای زندگی است.
ولدان با اشاره به توجه رهبر شهید به مشهد مقدس و مسجد جمکران اظهار کرد: ایشان در سختیها و برای آرامش جان، این دو مکان مقدس را به عنوان پناهگاه معنوی خود برمیگزیدند.
خونخواهی در دل مردم زنده است
وی محبت اهلبیت(ع) و بهویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را ماندگار دانست و گفت: خونخواهی کار دل است و یاد رهبر شهید که سیدالشهدای عصر غیبت بود، محدود به مناسبتهای خاص نیست و در وجود ملت ایران زنده است.
ولدان با بیان اینکه رهبر شهید جان خود را برای امنیت مردم و اعتلای ایران تمدنی فدا کرد، تأکید کرد: تاریخ این جانفشانی را فراموش نخواهد کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رهبر شهید و واکنشهای جهانی در حمایت از ایران افزود: این موجهای مردمی نشان میدهد پرچم خونخواهی همچنان زنده است و امید است وعده نصرت الهی و پیروزی بر دشمنان بشریت محقق شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به مشاهدات خود در ایام اربعین در کربلای معلی گفت: امسال زائرانی از ملیتهای مختلف، رهبر شهید را به عنوان «شهید امت اسلام» زیارت کردند و این حضور، جلوهای از نفوذ قدرت ولایت در قلوب انسانهای آزاده بود.
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