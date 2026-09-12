ایرانشهر؛ روایتی از یک سابقه تاریخی و اجتماعی

مولوی خلیل رسولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایرانشهر در سال‌های گذشته میزبان رویدادها و شخصیت‌های اثرگذاری بوده و بخشی از این سابقه تاریخی همچنان در حافظه مردم منطقه باقی مانده است.

مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر افزود: حضور رهبر معظم انقلاب در ایرانشهر در دوران تبعید، یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی این شهرستان به شمار می‌رود و در آن دوره، ارتباط و نشست‌هایی با علما و شخصیت‌های منطقه شکل گرفت.

رسولی‌زاده ادامه داد: آنچه در آن مقطع در شرایط دشوار تبعید اتفاق افتاد، امروز به بخشی از هویت تاریخی ایرانشهر تبدیل شده و بازخوانی این سابقه می‌تواند برای نسل‌های جدید نیز اهمیت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، علما، معتمدان و شخصیت‌های اجتماعی منطقه در مقاطع مختلف نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایرانشهر داشته‌اند و این ظرفیت همچنان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر تأکید کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی شهرستان و انتقال این تجربه‌ها به نسل جوان، می‌تواند به شناخت بهتر هویت و پیشینه منطقه کمک کند.