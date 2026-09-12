ضربه سخت حافظان امنیت به گروهک تروریستی در سراوان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به محل تجمع یکی از گروهک‌های تروریستی و معاند در بخشان شهرستان سراوان خبر داد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: گروهک‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطه‌ای از شهر سراوان گردهم آمده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر و مورد ضربه سخت قرار گرفتند.

اطلاعات تکمیلی از جزئیات این عملیات ها متعاقبا اعلام می شود.