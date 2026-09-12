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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۳

ضربه سخت حافظان امنیت به گروهک تروریستی در سراوان+فیلم

ضربه سخت حافظان امنیت به گروهک تروریستی در سراوان+فیلم

سراوان - معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان وبلوچستان از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به محل تجمع یکی از گروهک‌های تروریستی و معاند در بخشان شهرستان سراوان خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به محل تجمع یکی از گروهک‌های تروریستی و معاند در بخشان شهرستان سراوان خبر داد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: گروهک‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطه‌ای از شهر سراوان گردهم آمده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر و مورد ضربه سخت قرار گرفتند.

اطلاعات تکمیلی از جزئیات این عملیات ها متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 6944311

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      2 1
      پاسخ
      بنظرم نام حافظان امنیت را هیچ وقت نباید نوشت از سربازان تا درجه داران بالاتر دراون منطقه خطرناک این عزیزان زود شناسایی می‌شوند توسط گروهکها
    • محمد IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
      پاسخ
      عجیبه چرا در این دست عملیاتها اون هم داخل ایران باید شهید بدیم ؟

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