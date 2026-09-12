صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیشبینی هوا و وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی امروز (شنبه، ۲۱ شهریور) و فردا (یکشنبه، ۲۲ شهریور) در شمال غرب، استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و روز دوشنبه (۲۳ شهریور) در استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: در نقاط مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و این شرایط جوی میتواند در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این وضعیت جوی طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: روز سهشنبه (۲۴ شهریور) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.
ضیائیان تصریح کرد: در سه روز آینده در شمال شرق و شرق کشور و در پنج روز آینده در شمال غرب، غرب، دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
پیشبینی هوای تهران؛ احتمال گردوخاک و رگبار در ارتفاعات
وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۱ شهریور) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۲ و حداکثر دما ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعات نیز افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین پیرو هشدار سطح زرد، تا پایان امروز در سطح استان تهران و بهویژه در مناطق جنوبی و غربی پایتخت، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
ضیائیان یادآور شد: طی این مدت در برخی مناطق، بهویژه در ارتفاعات شمالی و غربی استان تهران، افزایش ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق مستعد نیز بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
هشدار زرد هواشناسی برای ۱۸ استان
وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به تداوم فعالیت سامانههای بارشی، تصریح کرد: براساس این هشدار، امروز آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استانهای همدان و مرکزی، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز یکشنبه (۲۲ شهریور) نیز شمال و غرب آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
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