طرح جامع گردشگری استان قزوین تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان ستاد اجرایی خدمات سفر استان که در محل استانداری قزوین برگزار شد گفت: مدیران استان بخوبی عمل کردند و با ساماندهی مناسب و تمهیدات اندیشیده شده موجب ارتقاء جایگاه قزوین شدند.



استاندار بیان کرد: فعالیت ستاد نوروزی استان نشان داد قادریم کارهای بزرگی انجام دهیم و در طول سال هم برنامه ریزی مدونی برای معرفی مناطق دیدنی و گردشگری استان و ارائه خدمات رفاهی به مسافران داشته باشیم.

روزبه بیان کرد: ظرفیت های کشف نشده زیادی در ادارات استان وجود دارد که اگر بکار گرفته شود می توان کارهای بزرگی کرد و استان را بخوبی مطرح کرد.



وی اضافه کرد: باید بتوانیم از بخشهای مغفول مانده بهتر استفاده کنیم و در یک کار بین دستگاهی و هماهنگ و منسجم و اتخاذ راهکارهای مناسب باید مردم ر ا در جریان فعالیتها قرار دهیم تا بتوان از مشارکت همه افراد ر پیشبرد امور استفاده کرد و نهضت خدمت رسانی را فعال کرد.



طرح جامع گردشگری استان تهیه شود



این مسئول یادآورشد: از مدیر میراث فرهنگی استان انتظار داریم یک برنامه جامع گردشگری برای استان تهیه شود تا مسیر راه را بدانیم و چشم انداز درست را ترسیم کنیم می توانیم همه بخش ها را برای توسعه گردشگری فعال کنیم.



وی دوری از روزمرگی را ضروری خواند و تصریح کرد: استان قزوین از نظر اقلیمی شرایطی دارد که در بهار، تابستان، پائیز و زمستان هم جذابیت های خود را دارد و اگر طرح جامع تهیه و بخوبی ترسیم شود می توان از این ظرفیت بخوبی استفاده کرد.



روزبه گفت: اگر برنامه جامع گردشگری داشته باشیم می توان نقشه راه را پیدا کرد و خلاء های موجود را برطرف و راه حل برای نقایص ارائه کرد.



استاندار قزوین افزود: هنوز یک هتل استاندارد مناسب در استان وجود ندارد که نشان می دهد زیرساخت این کار در استان فراهم نیست که در این زمینه باید فکر اساسی کرد و زیرساخت لازم و جذابیت مناسب را فراهم کرد.



این مسئول تصریح کرد: آموزش نیروهای تخصصی باید جدی گرفته شود زیرا نقش مهمی در جذب گردشگر دارد و امروز استانهای شاخص کشور مانند اصفهان، شیراز، مشهد، با آموزش توانسته اند رفتار کارکنان رستورانها و هتل ها را تغییر دهند و ما نیز باید این مسیر را دنبال کنیم.



روزبه یادآورشد: با وجود بیش از 120 هزار دانشجو به نظر می رسد راه اندازی رشته گردشگری در استان ضروری است تا این کار به فعال شدن بخش اقتصاد و توسعه و اشتغال استان هم کمک کند.



روزبه اظهارداشت: باید از همین امروز برنامه ریزی و طرح جامعی برای گردشگری در سال آینده داشته باشیم تا تحولی اساسی در این زمینه رخ دهد.



استاندار قزوین از خدمات دستگاههای خدمات رسان، راه و شهرسازی، پلیس راه، بداشت و درمان، محیط زیست، حمل و نقل و پایانه ها، هلال احمر، هواشناسی، آموزش و پرورش، تعزیرات، سازمان صنعت، اوقاف، صداوسیما و خبرگزاری ها و مطبوعات استانی در معرفی مناسب مناطق گردشگری و ارائه خدمات مناسب به مسافران تقدیر و تشکر کرد.

