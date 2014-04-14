اوکراین خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرزهای شرقی این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین امروز خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق این کشور شد.

وی در تماس تلفنی که با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد داشت با طرح این درخواست پیشنهاد داد که عملیات ضد تروریسم در شرق این کشور با همکاری مشترک نیروهای سازمان ملل و نیروهای امنیتی اوکراین صورت گیرد.

رئیس جمهور اوکراین در حالی این درخواست را مطرح می کند که شبه نظامیان طرفدار روسیه در 10 شهر شرقی اوکراین که خواستار جدایی از اوکراین هستند مراکز دولتی این مناطق را به تصرف خود در آورده اند.

شایان ذکر است اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به نقاط مختلف جهان باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد.