شناخت خوبی از بازار جهانی فرش نداریم/ نباید از بافندگان خانگی غافل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا جلودارزاده در جمع بانوان کارآفرین حوزه فرش همدان با تاکید بر اینکه باید با تعامل، همفکری، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح نسبت به رفع مشکلات حوزه فرش اقدام کرد، گفت: در زمینه فرش، شناخت خوبی از بازار جهانی نداریم.

وی با بیان اینکه متأسفانه مبنای شناخت امروز از بازار جهانی فرش، در اغلب مواقع بر اساس نیازهای 30 سال پیش کشورهاست، گفت: توجه به کاهش هزینه تولید، ضرورت تغییر روش‌ها، توجه به پرداخت دستمزد خوب به قالیبافان و توسعه بازار فرش ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به فعالیت‌های ترویجی در حوزه فرش، با بیان اینکه نباید به کارفرمای بزرگ فرش در ایران تبدیل شد بلکه باید مروج بزرگ فرش ایران بود، گفت: فرش هویت ملی ایرانیان است و باید به آن توجه و نگاه علمی داشت.

جلودارزاده درباره نحوه پرداخت تسهیلات به بافندگان فرش نیز گفت: بهتر است این تسهیلات به صورت تجمیعی در اختیار تعاونی ها و پشتیبان های فرش قرار گیرد تا بتوان نتیجه بهتری کسب کرد اما نباید از بافندگان خانگی نیز غافل شد.

معاون امور زنان وزیر صنعت، معدن و تجارت استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص درخواست رئیس اداره فرش همدان مبنی بر بازگرداندن ساختمان تعاونی فرش دستباف همدان به این حوزه اظهار داشت: پیگیری این امر در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز پرداخت تسهیلات بخش قالبیافی به صورت متمرکز را از ضروریات دانست و گفت: در بیشتر مواقع وام‌های پرداختی به قالیبافان با مبلغ 3 میلیون تومان، به نام فرش بوده اما به کام آن نیست.

احمد علی‌بابایی با بیان اینکه در استان همدان 49 هزار بافنده در حال فعالیت هستند، توجه به حوزه فرش را به معنای افزایش اشتغال و ارزش افزوده دانست و گفت: ایجاد ظرفیت‌های لازم برای فعالیت قالبیافان و حمایت بخش خصوصی از آن قابلیت‌های استان را نمایان‌ می کند.

علی‌بابایی همدان را قطب تولید فرش دستباف عنوان کرد و از صدور 35 هزار مجوز مشاغل خانگی در این استان خبر داد و ابراز داشت: از این میان 10 هزار و 349 مجوز، یعنی یک سوم آن مربوط به بخش فرش و قالبیافی بوده است.

وی با بیان اینکه بافندگان استان در طول سال 60 هزار متر مربع فرش می‌بافند، ادامه داد: حداقل درآمد این افراد در هر ماه 400 هزار تومان است.

وی با تأکید بر تعیین تکلیف مکان فعلی اتحادیه فرش دستباف استان همدان گفت: برگرداندن این ساختمان به حوزه فرش زمینه را برای راه‌اندازی دانشکده فرش در سه رشته بافندگی، رنگرزی و طراحی در این منطقه ایجاد می‌کند.