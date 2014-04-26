به گزارش خبرنگار مهر، فروش فیلم سینمایی «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی در تهران و شهرستان‌ها از مرز 5 میلیارد تومان گذشت.

این فیلم سینمایی بعد از گذشت 60 روز از اکران در 65 سالن سینما، در تهران 2 میلیارد تومان و در شهرستان‌ها 3 میلیارد و 120 میلیون تومان فروخت. فروش 5 میلیارد و 120 میلیون تومانی آخرین آمار فروش این فیلم سینمایی تا پایان روز جمعه 5 اردیبهشت ماه اعلام شده است.

در خلاصه داستان «معراجی‌ها» آمده است: قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که این امر آغاز قصه‌ای می‌شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند.

اکبر عبدی، حمید لولایی، رضا رویگری، دانیال عبادی، برزو ارجمند، سید مهرداد ضیایی، غلامحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، مریم کاویانی و لاله صبوری هستند. این فیلم در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در چند اکران خاص به نمایش در آمد.