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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

پرداخت ۶۳ همت از مطالبات گندمکاران

پرداخت ۶۳ همت از مطالبات گندمکاران

معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: از مجموع ۲۷۰ همت مطالبات گندمکاران، تاکنون ۶۳ همت پرداخت شده و انتظار می‌رود با تأمین به‌موقع منابع، باقی مطالبات نیز در سریع‌ترین زمان ممکن واریز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا امروز، ۲۳ تیرماه، حدود ۵.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است. پیش‌بینی اولیه، خرید حدود ۱۰ میلیون تن از مجموع ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور در سال زراعی جاری بود که خوشبختانه سال زراعی مطلوبی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: مجموع مطالبات گندمکاران بر اساس میزان خرید انجام‌شده تاکنون حدود ۲۷۰ همت است که از این میزان، ۶۳ همت به حساب تولیدکنندگان واریز شده است.

آنجفی تأکید کرد: کشاورزان حاصل دسترنج خود را تحویل دولت داده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند مطالباتشان در موعد مقرر پرداخت شده اسن پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت‌ها با همه ظرفیت‌های موجود در حال انجام است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمامی اقدامات و فرآیندهای مربوط به خرید تضمینی را انجام داده است، گفت: فهرست‌ها به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده، بانک کشاورزی نیز آمادگی کامل برای پرداخت را دارد، منتظر تخصیص منابع از سوی مراجع مسئول هستیم.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و خوشبختانه تولید گندم در سطحی انجام شده که نیاز کشور را تأمین کرده است. اکنون انتظار می‌رود منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات نیز هرچه سریع‌تر تأمین شود.

آنجفی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و تأمین به‌موقع مطالبات گندمکاران، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و حفظ خودکفایی در این محصول اساسی دارد. امیدواریم با تأمین منابع، به‌زودی خبرهای خوبی درباره تکمیل پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام شود.

کد مطلب 6888139

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    نظرات

    • احسان شاه آبادی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      17 0
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      آقای مسئول اگه بهتون بَر نمی‌خوره بخدا بدهکاریم این پول گندم مارو بدین بریم بدهی مردم و بدیم
    • مهدی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      10 0
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      خب بقیه پول گندم رو کی میریزن
    • آرش IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      10 0
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      به ما استان فارس هنوز هزار تومان ندادن
      • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
        1 0
        شمارو به خدا با آبروی کشاورز بازی نکنید ..
    • باجولوند IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      1 0
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      اول تیر تحویل دادیم هنوز ریالی ندادن...لرستان
    • قنبری IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      3 0
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      خداوکیلی سال دیگه کشاورزان روستا ما دیگه گندم تحویل دولت نمیدن

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