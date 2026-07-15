تیم ملی تکواندو بانوان ایران به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از جام جهانی تکواندو که در شهر «چانچئون» کره جنوبی جریان دارد به مبارزات بخش بانوان اختصاص داشت که تیم کشورمان با برتری دو بر صفر برابر تایلند به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم ایران با ترکیب یلدا ولی نژاد، باران نعمتی و هستی محمدی دور نخست هند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این تیم برای رسیدن به مبارزه پایانی روسیه را پیش رو داشت که در دو راند متوالی نتیجه را به رقیب واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

دختران کشورمان برای کسب مدال برنز تایلند را پیش رو داشتند که در نهایت دو بر صفر برابر این تیم به برتری رسیدند و به مدال برنز رسیدند.

در بخش مردان تیم ملی ایران روز گذشته در همان دور نخست به تایلند باخت و حذف شد.