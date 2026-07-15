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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

جام جهانی تکواندو - کره‌جنوبی

تیم ملی تکواندو بانوان ایران به مدال برنز رسید

تیم ملی تکواندو بانوان ایران به مدال برنز رسید

تیم ملی تکواندو بانوان ایران با برتری برابر تایلند در مبارزه رده بندی رقابت های جام جهانی به مدال برنز تیمی این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. این در حالی است که تیم مردان حذف شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از جام جهانی تکواندو که در شهر «چانچئون» کره جنوبی جریان دارد به مبارزات بخش بانوان اختصاص داشت که تیم کشورمان با برتری دو بر صفر برابر تایلند به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم ایران با ترکیب یلدا ولی نژاد، باران نعمتی و هستی محمدی دور نخست هند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این تیم برای رسیدن به مبارزه پایانی روسیه را پیش رو داشت که در دو راند متوالی نتیجه را به رقیب واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

تیم ملی تکواندو بانوان ایران به مدال برنز رسید

دختران کشورمان برای کسب مدال برنز تایلند را پیش رو داشتند که در نهایت دو بر صفر برابر این تیم به برتری رسیدند و به مدال برنز رسیدند.

در بخش مردان تیم ملی ایران روز گذشته در همان دور نخست به تایلند باخت و حذف شد.

کد مطلب 6888464

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    نظرات

    • فرید IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      17 8
      پاسخ
      تبریک به خانم ها همگی خسته نباشید

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