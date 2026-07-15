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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

شهادت ۷ نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در بمپور

شهادت ۷ نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در بمپور

بمپور - ۷ نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش به دنبال حمله تروریستی ارتش آمریکا به پادگان بمپور ایرانشهر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.

بنا بر این گزارش، دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را با هدف وارد کردن بیشترین تلفات انسانی، مورد حمله قرار داد.

با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد.

در جریان این حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.

نیروی زمینی ارتش ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به آسایشگاه های کارکنان پایور و وظیفه، شهادت آن رزمندگان غیور را به خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و با تاکید بر استمرار امنیت پایدار در مرزهای ایران اسلامی، تصریح کرد: انتقام خون پاک شهدای این جنایت، قطعی و قریب‌الوقوع است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با یاری خدا و همراهی سایر نیروهای مسلح، پاسخی قاطع، به این اقدام متجاوزانه دشمن آمریکایی خواهد داد.

کد مطلب 6888634

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      9 1
      پاسخ
      به نظر من باید پادگانها در زمان جنگ به تمام سربازان مرخصی بدهند تا اطلاع ثانوی
    • سایه IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      4 3
      پاسخ
      سلام خدمت ایران عزیزم ما باید خون را با خون جواب بدهیم وگرنه زدن مکان اجاره ای که حتی اجاره ی اون هم خود کشورهای عربی میدهند به امریکا هیچ ضرری که نمی رسوند نفع هم داره کشورهای عربی رو ضعیف تر میکنه و این ضعیف بودن کشورهای عربی مجبور به وابستگی و گوش به حرف امریکای جنایتکار بشوند پس تنها کاری که ما باید انجام بدهیم خون کثیف و نجس ترامپ رو نتانیاهو رو بریزیم
    • ناشنس IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      9 2
      پاسخ
      می بایست تمام سربازان مرخصی بروند
    • ناشناس IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 11
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      چه دلیلی داره که بیان مرخصی خوب نظامی برای اینجور موقع ها باید باشه و اگر نه چه خاصیتی میتونه داشته باشه اونها باید از جان مردم مراقبت داشته باشند که مردم هم در ارامش باشند
    • ناشناس IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 3
      پاسخ
      امریکا مرگ به نیرنگ تو مرگ بر اسراییل کودک کش
    • ناشناس IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 2
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      جنگ جنگ تا پیروزی
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      یاد همه اون دلاوران ارتشی در ایرانشهر بخیر روحشان شاد خداوند به خانواده اونها صبر عنایت کنه
    • تفرشی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      1 2
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      باید با تمام توان خاک کویت و بحرین که خاک سرزمین ایران بودن را به خاطر سربازان وظیفه شهید و کودکان میناب و لامرد تصرف کنیم .تا درسی باشد برای متجاوز در کل جهان.
    • F IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      جای پادگان هارو عوض کنن.
    • ناشناس IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      1 3
      پاسخ
      اصل جنگ همین هست که فقط نیروهای نظامی درگیر بشند نه مردم بیگناه
      • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
        0 0
        اصل جنگ بعد از درگیر شدن نیروی نظامی نیست بعد از نابود شدن نیروی نظامی هستش که دیگه سپری وجود نداره و میان سراغ مردم بی گناه👍آره هدف اصلی مردم هستند نه نیروهای نظامی

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