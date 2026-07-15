سنتکام از پایان تجاوز خود به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سنتکام در این بیانیه مدعی شد: «فرماندهی مرکزی آمریکا دور دیگری از حملات علیه ایران را در ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا، ۱۴ ژوئیه، تکمیل کرد و ده‌ها هدف نظامی را نزدیک تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار داد».

ارتش آمریکا سپس ادعا کرد: «هواپیماهای جنگنده، پهپادها و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در طول موج هفت ساعته، مهمات دقیقی را علیه سایت‌های موشکی و پهپادی، قابلیت‌های دریایی و سیستم‌های دفاع ساحلی ایران شلیک کردند تا توانایی ایران در تهدید کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی را بیشتر تضعیف کنند».

در ادامه این بیانیه آمده است:‌ «این حملات در همان روزی انجام شد که نیروهای آمریکایی محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا از آنها عبور می‌کنند را از سر گرفتند. این محاصره از ساعت ۴ بعد از ظهر امروز به وقت شرق آمریکا به اجرا درآمد».

سنتکام همچنین افزود: «نیروهای آمریکا هوشیار، مرگبار و آماده اجرای عملیات‌های دستوری فرمانده کل قوا هستند».

این بیانیه در حالی صادر شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند که مقتدرانه به تجاوزهای نیروهای آمریکایی پاسخ خواهند داد.



