صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.
وی افزود: امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) و فردا (پنجشنبه ۲۵ تیر) در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود. همچنین طی این مدت، در استانهای ساحلی دریای خزر بارشهای پراکنده رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۲۶ تیر) در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر و بارش خفیف باران همراه با رعد و برق مورد انتظار است.
وی ادامه داد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره وضعیت آبوهوای پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۴ تیر) صاف خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۹ و حداکثر دمای آن ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد نسبت به ماندگاری هوای گرم در سطح استان تهران، بهویژه مناطق شمالی تا روز پنجشنبه (۲۵ تیر)، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، افزایش میانگین دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف حاملهای انرژی شامل برق و آب، افزایش شدت اشعه مضر فرابنفش، افزایش نیاز آبی انسان، گیاهان و جانوران و همچنین احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی و مراتع از مهمترین مخاطرات این شرایط جوی به شمار میرود.
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