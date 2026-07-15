اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش اسامی شهدا در حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور را به شرح زیر اعلام کرد:
۱_رضا شفیعی
۲_فرهادعلوی
۳_ابوالفضل ملایی
۴_حسین جعفری
۵_علیرضا قاسمی
۶_حسامالدین عباسی
۷_عباس حسن شاهی
زاهدان- روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اسامی شهدا در حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش اسامی شهدا در حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور را به شرح زیر اعلام کرد:
۱_رضا شفیعی
۲_فرهادعلوی
۳_ابوالفضل ملایی
۴_حسین جعفری
۵_علیرضا قاسمی
۶_حسامالدین عباسی
۷_عباس حسن شاهی
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