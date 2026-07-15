به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از خبرگزاری سما، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که با بحران مشروعیت داخلی مواجه است، در جریان جلسه پارلمان (کنست) برای بررسی لایحه جنجالی معافیت سربازی یهودیان حریدی، با خشم و اعتراض شدید نمایندگان مخالف روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، این نمایندگان با سردادن شعارهای «گم‌شو» و «ننگ بر تو»، وی را وادار کردند تا با خفّت و پیش از پایان جلسه، ساختمان پارلمان را ترک کند.

همزمان با این رسوایی داخلی، منابع قضایی گزارش دادند که دادگاه عالی جنایی استانبول با صدور حکم بازداشت بین‌المللی، نتانیاهو را به دلیل جنایات جنگی در پرونده «ناوگان جهانی صمود» تحت پیگرد قرار داده است.

این دادگاه، کیفرخواست نهایی را با اتهامات سنگینی از جمله «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی»، «تخریب اموال»، «شکنجه» و «سلب آزادی» علیه وی صادر و خواستار اشد مجازات (حبس ابد) شده است.

این پرونده به حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۵ به کشتی‌های غیرنظامی کاروان صمود مربوط می‌شود که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه بودند.

در آن حمله، نظامیان صهیونیست با یورش به کشتی‌های غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی، ضمن توقیف آن‌ها، صدها فعال بین‌المللی را بازداشت کردند.

صدور این اخطار قرمز قضایی، گامی رسمی برای پیگرد بین‌المللی نتانیاهو محسوب شده و انزوای سیاسی و حقوقی این رژیم جنایت‌کار را بیش از پیش نمایان کرده است.