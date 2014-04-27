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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

ملکوتی خواه:

1700 بافنده قالی مجری طرح‌های قالیبافی در کمیته امداد اصفهان هستند

1700 بافنده قالی مجری طرح‌های قالیبافی در کمیته امداد اصفهان هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی كميته امداد استان اصفهان گفت: 1700 بافنده قالی حوزه اشتغال و خودكفايي كميته امداد مجری طرح‌های قالیبافی در کمیته امداد اصفهان هستند که این بافندگان در سال گذشته 2 هزار و 234 متر مربع قالي را بادستان تواناي خود بافته و روانه بازار فروش كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملکوتی خواه اظهار کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان یکی از استانهای بسیار فعال در زمینه قالیبافی و داراری قدمت ديرينه قاليبافي است،كميته امداد آموزش قاليبافی را به طور ويژه و براي زنان سرپرست خانوار اختصاص داده است.

وي افزود: هزار و 800 نفر بافنده قالی تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان سال گذشته قالیبافی و توانستند 771 تخته قالی را به اتمام برسانند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: بافندگان تحت پوشش اين اداره در سال گذشته دو هزار و 234 متر مربع قالی بافتند که به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.

وی ارزش ریالی این قالی‌ها را 24 میلیارد و 803 میلیون و 450 ريال اعلام كرد.

ملکوتی خواه با اشاره به اینکه 20 درصد هزینه تمام شده این قالی‌ها هزینه مواد اولیه آن است، گفت: 4 میلیارد و 960 میلیون ریال هزینه مواد اولیه و بقیه دستمزد بافندگان است.

وی در خصوص درآمد ماهیانه این بافندگان بیان کرد: به طور میانگین 214 هزار و 500 تومان برای هر بافنده قالی پس از اتمام کار ماهانه دستمزد افتاده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: برای هر قالی بافته شده در کل 25 میلیون و 736 هزار ریال به هر فرد دستمزد پرداخت شده است.

کد مطلب 2279339

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