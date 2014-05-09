اعلام شرایط جدایی رحیمی از باشگاه پرسپولیس/ درخواست فرصت سه ماهه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی معتقد است برای موفقیت در پرسپولیس به فرصتی دو، سه ماهه نیاز دارد نه دو، سه ساله. وی درباره اینکه چه قولی به هواداران پرسپولیس می‌دهد، گفت: من از هوادران پرسپولیس درخواست دارم فرصت دو، سه ماهه به من بدهند. من نمی‌خواهم بگویم هواداران به من دو، سه سال وقت بدهند. من کارنامه خودم را دارم و نمی‌خواهم از اول کار جدیدی را شروع کنم.

وی تاکید کرد: من با لابی به پرسپولیس نیامدم. تمام تجربیاتم را در اختیار پرسپولیس می‌گذارم. مطمئن باشید در پایان سه ماه یا هر زمانی که احساس کنم برای پرسپولیس مفید نیستم، از این باشگاه می‌روم. هدف ما این است تا پرسپولیس روی پای خودش بایستد و من مطمئنم با هوادارانی که این تیم دارد این اتفاق رخ خواهد داد.