به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی درباره حضورش در باشگاه پرسپولیس و داشته‌های این باشگاه اظهار کرد: ساختمان باشگاه پرسپولیس یکی از دارایی‌های پرسپولیس است. همچنین مجموعه درفشی فر هم که جز سرمایه‌های ما به حساب می‌آید. سومین و بزرگترین سرمایه پرسپولیس هم خود پرسپولیس، پیشکسوتان و هوادارانش هستند که نمی‌شود روی آن قیمت گذاشت.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس بدهی‌هایی هم دارد که باید با تدبیر و اندیشه آنها را پرداخت. البته من پذیرفتم که مشکلاتی هست و باید آنرا حل کرد. این نیست که بعد از این در بلندگو بگویم این مشکلات هست یا نه.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: پرسپولیس در حال حاضر به یک آکادمی قوی نیاز دارد. البته ما آکادمی داریم ولی باید دید خروجی آن چیست. اگر آکادمی باشگاه ما نتواند سالی یکی، دو بازیکن به تیم بزرگسالان تحویل دهد، همان بهتر که تعطیل شود. اگر ما بتوانیم سالی یک بازیکن از آکادمی به تیم بزرگسال بفرستیم، بعد از پنج سال می‌شود پنج بازیکن یعنی مبلغی بیش از 30 میلیارد تومان به همین خاطر آکادمی مهمترین بخش باشگاه پرسپولیس است.

رحیمی درباره اینکه چه زمانی با او برای حضور در پرسپولیس صحبت کردند، یادآور شد: دو، سه روز قبل از انتخاب شدنم با من صحبت کردند. یک شرطم این بود که اگر رحیمی بخواهد به تنهایی باشگاه را اداره کند، من نمی‌توانم. متاسفانه هنوز قانونی برای باشگاهداری تعریف نشده است. ما یک قانون از مجلس می‌خواهیم که بتوانیم باشگاهداری را تصویب کنیم. فکر می‌کنید چرا پرسپولیس تا حالا 15 مدیرعامل عوض کرده است؟ یکی از دلایلش همین است که تعریف قانونمندی از باشگاهداری نداریم.

وی با اشاره به سایر اعضای هیات مدیره گفت: سایر اعضا برای حضور در پرسپولیس لابی نکردند. هر کدام از آنها در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن دارند. به عنوان مثال آقای سیاسی یکی از افرادی است که در بخش ساختمانی فعال است. سلیمی شهردار منطقه 11 است که به ما خیلی کمک کرده است. مونسان هم در کیش یک قطب اقتصادی است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سئوالی مبنی بر جلسه آخر هیات مدیره پرسپولیس و مخالفت حمید استیلی با برنامه‌ها و بعضی از بازیکنان مورد نظر دایی مثل صادقیان و نیلسون هم گفت: هیات مدیره شرح وظایف خودش را دارد و وارد مسائل جزئی نمی‌شود. این بحث صحت ندارد چون هیات مدیره وارد بحث بازیکن نمی‌شود. من هم مصوبات هیات مدیره را اجرا می‌کنم.

رحیمی که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود، تاکید کرد: ساختمان پرسپولیس یک فرمانده می‌خواهد. به همین خاطر علی دایی اختیار دارد با هر بازیکنی که می‌خواهد صحبت کند. دایی اسم بازیکن مورد نظرش را می‌دهد و ما آنرا در هیات مدیره بررسی می‌کنیم. من اعلام کرده‌ام که از این به بعد مدیر برنامه بازیکنان نمی‌توانند به من هم زنگ بزنند چون نفر دوم برای یارگیری نداریم.

وی افزود: مطمئن باشید ما چیزی برای خودمان نمی‌خواهیم. حتی در بحث کمیته فنی هم باید بگویم آیین نامه‌اش را از باشگاه‌های آژاکس و آرسنال گرفته‌ایم. اگر کسی به کمیته فنی ما ایراد بگیرد باید به کمیته فنی این دو باشگاه اروپایی ایراد بگیرد!

گفته می‌شد دایی از رحیمی خواسته با بازیکنانی مثل احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، علی عزتی، رضا نوروزی، سعید دقیقی و محسن فروزان صحبت کند. مدیرعامل پرسپولیس با تکذیب این خبر، خاطرنشان کرد: لیست مورد نظر کادر فنی را فقط من می‌دانم و علی دایی. حتی من لیست را به بچه‌ام ندادم. همانطور که گفتم دایی خودش شخصا با بازیکنان مورد نظرش صحبت می‌کند. یعنی من از دایی خواستم خودش این کار را انجام بدهد.

رحیمی در خصوص احتمال جدایی سید جلال حسینی، رضا حقیقی و امیر عابدزاده، گفت: دایی تا این لحظه لیست مازاد به ما اعلام نکرده است. دایی مربی تیم ماست و همه باید کمک کنیم کارش را انجام بدهد.

وی ادامه داد: یک ورزشکار به من زنگ زد و گفت برای فصل بعد چه کار کنم. من هم به او گفتم بار آخرت باشد که به من زنگ می‌زنی! ما نباید اجازه بدهیم بازیکنان سفره دلشان را برای هر کسی که می‌خواهند باز کنند. حرف اول و آخر را در پرسپولیس علی دایی می‌زند و هیات مدیره هم از آن حمایت می‌کند.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر تجمع هواداران علی کریمی مقابل باشگاه و احتمال بازگشت این بازیکن به پرسپولیس، با زیرکی مجددا توپ را در زمین علی دایی انداخت و گفت: حرف اول و آخر را علی دایی می‌زند. اگر هم اختلافی بین آنها هست خودشان آنرا حل کنند. ما وارد اختلافات آنها نمی‌شویم.