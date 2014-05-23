وهابیون با تخریب مزار بزرگان نمی توانند معنویت را از بین ببرند/ تخت فولاد تاریخ فشرده اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل ظهر جمعه در مراسم رونمایی از جلد دوم و سوم دانشنامه تخت فولاد اصفهان که با حضور استاندار ، جمعی از خانواده شهدا و نیز خانواده بزرگان مدفون در تخت فولاد اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: سرنوشت بنده به این دانشنامه گره خورده است چراکه پیشنهاد نگارش این دانشنامه از سوی بنده به دوستان اصفهانی ارائه شد.

وی ادامه داد: زمانیکه دانشنامه جهان اسلام را تدوین می کردیم وقتی به حرف "ت" و کلمه "تخت فولاد" در این دانشنامه برخورد کردیم پیشنهاد تهیه دانشنامه ای از بزرگان مدفون در تخت فولاد اصفهان را ارائه کردیم که در نهایت منجر به معرفی گوهرهای مدفون در این سرزمین شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه این خاک ارزش بسیاری دارد، افزود: بنده از تمام افرادی که برای تهیه این دانشنامه زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی می کنم.

وی از نشانه های فرزانگی و فرهیختگی یک ملت را داشتن حس تاریخی عنوان کرد و گفت: تفاوت انسان و حیوان در داشتن آگاهی از تاریخ است و از همین رو جوامعی که توجه شان به تاریخ بیشتر بوده، فرهیخته ترند.

حدادعادل با بیان این جمله که" ما غیر از فلسفه باید به تاریخ فلسفه نیز توجه داشته باشیم"، به نحوه تدریس شهید مطهری در این زمینه اشاره کرد و گفت: شهید مطهری برای تدریس از سیر تاریخی عبور و بحث را به امروز متصل می کردند تا اهمیت تاریخ فلسفه نیز آشکار شود.

وی تصریح داشت: یکی از مولفه هایی که می تواند تاریخ آگاهی را در ملتها تقویت کند، یادآوری شخصیت هایی است که در گذشته زندگی می کرده اما اکنون نیستند و راه های مختلفی برای شناخت آنها وجود دارد.

رئیس دانشنامه جهان اسلام یکی از این راه ها را توجه به مکانی که این شخصیت ها دفن شده اند دانست و افزود: توجه به مزار بزرگان فواید معنوی، اجتماعی و تاریخی دارد و وهابیون با انفجار و تخریب مزار بزرگان اشتباه بزرگی می کنند و نمی توانند به این واسطه معنویت را از بین ببرند.

وی در ادامه صحبت های خود به جمله ای از جلال آل احمد در کتاب "خسی در میقات" اشاره کرد و با بیان پیشینه ای از جمله مورد توجه خود از این نویسنده، ادامه داد: برادر جلال آل احمد در مدینه دفن بود و زمانیکه آل احمد در سفر حج به دنبال مزار برادر خود می گشت اما به دلیل اعتقاد وهابیون مبنی بر عدم استفاده از سنگ برای مزار، نتوانست محل دفن برادر خود را پیدا کند، این جمله را در کتاب خود نوشت که بسیار مورد توجه بنده است که" هر قبر یک کتاب است و سنگ قبر جلد آن کتاب".

حدادعادل به عظمت سرزمین تخت فولاد اصفهان اشاره کرد و گفت: تخت فولاد فشرده تاریخ اصفهان است.

وی اصفهان را شهری نام آور و مهم هم در دوره قبل از اسلام و نیز بعد از اسلام عنوان کرد و افزود: اصفهان پیش از اسلام مرکز فرهنگ و پس از اسلام چشم و چراغ جهان اسلام به شمار می رود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین به یکی از ابیات خود در مورد بهشت زهرای تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این شعر در مورد تخت فولاد اصفهان نیز مصداق دارد، اظهار داشت: شعری که بنده در مورد بهشت زهرا سرودم این بود" یک آسمان ستاره از چشمان روزگار در اینجا چکیده است به دامان انقلاب" که در مورد تخت فولاد باید بگویم" یک آسمان ستاره از چشمان روزگار در اینجا چکیده است به دامان اصفهان".

وی بیان داشت: دانشنامه تخت فولاد اصفهان برای ممانعت از فراموشی بزرگان مدفون در این سرزمین تهیه و تدوین شده است و می تواند مرجعی علمی، فرهنگی و سیاسی برای مردم اصفهان باشد.