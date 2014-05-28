به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که از ششم خرداد ماه جاری به مدت سه روز در تبریز برگزار می‌شود، می تواند فرصتي براي رصد توليدات شهرستان هاي مختلف و قياس آن ها با يگديگر باشد و رسوم و عادات فرهنگي آذربايجان شرقي را نيز به مهمانان معرفي کرده و از ظرفيت تک تک آن ها براي حل و فصل مشکلات احتمالي کمک بگيرند.

متاسفانه براي پرداختن به موضوع فرهنگ و توليد برنامه هاي فرهنگي همواره با مشکل مالي مواجه بوده ايم اما اگر مسئولان از نزديک در آذربايجان شرقي حضور داشته باشند و آشنايي کاملي با مختصات استان و قابليت هاي آن پيدا کنند مي توان در جذب بودجه راحت تر اقدام کرد.

تقویت اتحاد میان اقوام با برگزاری جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در کلانشهر تبریز

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما اتحاد میان اقوام را تقویت می کند.

اسماعیل جبارزاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: در جهان امروز آداب و رسوم، باورها و اعتقادات از مهم‌ترین مولفه‌های فرهنگ بشری به شمار می‌روند و رسانه‌ها حاملان و منتقل‌کنندگان این آداب و رسوم هستند.

وی خاطرنشان کرد: در عصر حاضر رسانه‌ها در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی نقش بی بدیل و قدرتمندی در حفظ و نگهداری و اشاعه آداب و رسوم بومی، محلی و میراث‌های کهن فرهنگی ایفا می‌کنند.

جبارزاده با اشاره به مزایای میزبانی کلانشهر تبریز در برگزاری هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی گفت: برای برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی صدا و سیما می ‌تواند محیطی را فراهم کند تا تولیدات صدا و سیمای مرکز استان از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

جشنواره توليدات راديويي وتلويزيوني مراکز استانها فرصتي براي رصد توليدات شهرستان هاست

نماينده بناب در مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع نمايندگان استان گفت: برگزاري جشنواره توليدات صدا و سيماي مراکز استان ها مي تواند بستري براي معرفي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي به برنامه سازان رسانه ملي و در وهله بعدي عموم مردم باشد.

حجت الاسلام محمد باقري بنابي افزود: مسئولان برگزاري اين جشنواره با برنامه ريزي صحيح زمينه استفاده حداکثري از اين فرصت مناسب را فراهم خواهند کرد و اين تلاش، قابل ستايش است.

وي خاطرنشان کرد: جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها فقط در 3 روز برگزار خواهد شد اما اين زمان اندک مي تواند تاثيرات بلند مدتي در رونق برنامه هاي هنري داشته باشد.

نماينده بناب در مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع نمايندگان استان به ديگر تاثيرات مثبت جشنواره اشاره کرد و گفت: با تبادل نظر و مشاهده برنامه هاي مختلف حوزه صدا، سيما، موسيقي و خبر مي توان توليدات با کيفيت تري داشت که زمينه رضايتمندي بيشتر مردم به عنوان مخاطبان رسانه ملي را فراهم سازد.

حجت الاسلام محمد باقري بنابي جشنواره توليدات راديويي وتلويزيوني مراکز استانها را فرصتي براي رصد توليدات شهرستان هاي مختلف و قياس آن ها با يگديگر دانست و گفت: اغلب مراکز صداوسيماي کشورمان با در اختيار داشتن امکاناتی متناظر با امکانات صدا و سيماي مرکز آذربايجان شرقي برنامه هاي با کيفيتي توليد و پخش مي کنند که در خلال برگزاري جشنواره توليدات، مي توان از تجربيات اين برنامه سازان موفق نيز استفاده کرد.

هجدهمين دوره جشنواره توليدات صدا و سيماي مراکز استان ها محکي براي سنجش کيفيت برنامه هاي توليدي صداوسيماي مرکز آذربايجان شرقي است

نماينده مراغه و عجب شير در مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع نمايندگان استان نیز گفت: به دليل ميزباني جشنواره توليدات صداوسيماي استان ها، تبريز و آذربايجان شرقي سهم بيشتري در مقايسه با ايام عادي در سبد برنامه هاي توليدي و خبري کانال هاي سراسري و استاني صدا و سيما در اختيار دارد و اين امکان، فرصت مناسبي براي آشنايي مسئولان و مردم با پتانسيل هاي استان است.

مهدي دواتگري اضافه کرد: متاسفانه براي پرداختن به موضوع فرهنگ و توليد برنامه هاي فرهنگي همواره با مشکل مالي مواجه بوده ايم اما اگر مسئولان از نزديک در آذربايجان شرقي حضور داشته باشند و آشنايي کاملي با مختصات استان و قابليت هاي آن پيدا کنند مي توان در جذب بودجه راحت تر اقدام کرد.

وي همچنین در ادامه گفت: حضور بيش از 700 هنرمند و برنامه ساز رسانه ملي از استان هاي مختلف کشورمان در جريان برگزاري هجدهمين دوره جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها در تبريز محکي براي سنجش کيفيت برنامه هاي توليدي صداوسيماي مرکز آذربايجان شرقي است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: در خلال برگزاري جشنواره مزبور، توليدات صداوسيماي مرکز تبريز محک خواهد خورد و طبيعي است که نقاط ضعف و قوت مشخص شده و اين موضوع براي کيفيت بخشي به توليدات صداوسيماي استان مفيد خواهد بود.

حضور 700 تن از اهالی رسانه در هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: در هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها 700 تن از اهالی رسانه حضور خواهند داشت.

علی نواداد با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های آذربایجان شرقی به خصوص کلانشهر تبریز و تعامل برنامه سازان با یکدیگر از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ادامه داد: این جشنواره در بخش های تولیدات تلویزیونی، رادیویی، خبر، موسیقی و تحقیقات خواهد بود 700 نفر از مدیران رسانه ای، برنامه ساز و هنرمندان از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

نواداد خاطرنشان کرد: در روزهای برگزاری این جشنواره که ششم تا هشتم خرداد ماه امسال خواهد بودف برنامه های تولید شده توسط صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی از شبکه های سراسری و شبکه شما پخش می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی افزود: در این جشنواره پانل های تخصصی آموزشی برای هنرمندان در زمینه های تولیدات رادیویی، تلویزیونی، خبر، موسیقی و تحقیقات در نظر گرفته شده است.

نواداد ادامه داد: این جشنواره با همکاری استانداری آذربایجان شرقی، صدا و سیما، شهرداری کلانشهر تبریز و شورای اسلامی کلانشهر تبریز برگزار می شود.

وی همچنین تجلیل از معصومه سپهری نویسنده کتاب نورالدین پسر ایران و لشکر خوبان و اسفندیار قره باغی هنرمند موسیقی کلانشهر تبریز را از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره اعلام و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت آثار این دو هنرمند در روز اختتامیه این جشنواره از آنها تجلیل خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین از دعوت گروه فیتیله به تبریز در ایام برگزاری این جشنواره خبر داد و افزود: با دعوت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی مراسمی نیز با هدف ایجاد شادی و نشاط میان شهروندان در پارک ائل گلی تبریز برگزار می شود.

نواداد در پایان اظهار داشت: در این جشنواره گروه موسیقی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ظرفیت های خود را برای مراکز استان های سراسر کشور به نمایش خواهد گذاشت.

تجلي شعار سال در جشنواره توليدات صداوسيما

نماينده اهر و هريس در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به نامگذاري امسال به نام سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» بايد توجه به حوزه فرهنگ، دغدغه اصلي مسئولان باشد و اين مساله در برگزاري جشنواره معتبري مثل جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها نيز بايد نمود داشته باشد.

عباس فلاحي باباجان افزود: برگزاري جشنواره مزبور در تبريز فرصت مغتنمي براي بهره برداري فرهنگي است.

وي با تاکيد بر لزوم استفاده بهتر از فرصت مناسب ميزباني جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها گفت: در اين جشنواره ميزبان تعداد زيادي از دست اندرکاران رسانه اي در تبريز خواهيم بود و از اين رهگذر مي توان زواياي ناشناخته استان را به مهمانان و همچنين عموم مردم معرفي کرد.

فلاحي باباجان خاطرنشان کرد: انتظار مي رود مسئولان صداوسيماي مرکز استان در کنار کمک به تحقق رسالت اصلي جشنواره که تعيين و معرفي آثار برتر شاخه هاي مختلف توليدات راديويي و تلويزيوني است، رسوم و عادات فرهنگي آذربايجان شرقي را نيز به مهمانان معرفي کرده و از ظرفيت تک تک آن ها براي حل و فصل مشکلات احتمالي کمک بگيرند.

اين عضو کميسيون عمران مجلس همچنين در ادامه گفت: استمداد از برنامه سازان در معرفي شايسته فرصت هاي سرمايه گذاري در آذربايجان شرقي مي تواند کارکرد جنبي جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها در تبريز باشد.