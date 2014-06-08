کتابخانه عمومی در مرز خسروی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار قصرشیرین پیش ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار داشت: در عصری که به عصر انفجار اطلاعات معروف است، باید بتوانیم کتاب و مطالعه را به درون خانواده ها ببریم و این نیازمند همکاری و همراهی مسئولان فرهنگی در این موضوع است.

افشین رضایی گفت: یکی از مشکلات ما در بحث مطالعه و کتاب، کمبود سرانه مطالعه در کشور است که این عدد نسبت به دیگر کشورهای دنیا در رتبه های پایین تری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه علت این جایگاه نامناسب، ناشناخته بودن جایگاه واقعی کتاب در جامعه است، تاکید کرد: مسئولان برای برون رفت از این معضل، باید تلاش کنند که فرهنگ مطالعه را در سطوح مختلف جامعه رواج دهند.

فرماندار قصرشیرین گفت: خوشبختانه طرح راه اندازی کتابخانه عمومی در مرز خسروی تحت عنوان "کتابخانه سیار روستایی" مورد موافقت قرار گرفته است که این طرح می تواند سهم بسیار بزرگی در پر کردن اوقات فراغت جوانان در حوزه فرهنگی داشته باشد.

در ادامه این جلسه، رییس کتابخانه های عمومی قصرشیرین اظهار داشت: در این شهرستان بیش از 50 هزار جلد کتاب در دو کتابخانه عمومی "دهخدا" و "علامه حلی" برای مطالعه و استفاده علاقمندان به کتاب وجود دارد.

ضیا آباد با اشاره به اینکه بیش از 4 هزار نفر از مردم شهرستان قصرشیرین عضو این کتابخانه ها هستند، گفت: همچنین در حال حاضر در روستاهای "کرکهرک" قصرشیرین کتابخانه ثابت وجود دارد.

وی به ارائه خدمات توسط کتابخانه سیار به بیش از 19 روستای این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر کتابخانه سیار روستایی مذکور تعطیل است، لذا تهمیدات لازم برای بازگشایی این کتابخانه اندیشیده شده است.