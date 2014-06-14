سردار آزمون به تیم امید دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

احمد نورالهی، محمد ناصری، محمدحسین مرادمند، علی کریمی، احسان پهلوان، محمدامین جهان‌کهن، یوسف وکیا، ولید مشاعی‌زاده، محمد دانشگر، علی مردانی، احسان سخندان، محمدعلی فرامرزی، فرشید اسماعیلی، آرام عباسی، حجت صدقی، روزبه چشمی، ارسلان مطهری، علی محسن‌زاده، آرش رضاوند، میلاد کمندانی، فرشاد قاسمی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی آقاجان، وحید حیدریه، بهنام برازی، مهدی مهدی‌پور، محمدرضا اخباری، سردار آزمون، علیرضا نقی‌زاده، شاهین ثاقبی و حجت حق وردی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تدارکاتی تیم ملی امید از فردا یکشنبه 25 خردادماه به مدت 4 روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.